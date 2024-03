Netflix ovládol česko-slovenský film podľa skutočnosti: Je najsledovanejší, niektorým sa ale nepáči

Netflix na Slovensku a aj v Česku včera ovládla česko-slovenská dráma s názvom Jej telo alebo Her Body, ukazujú čísla FlixPatrolu. Nachádza sa na prvom mieste sledovanosti, čo znamená, že našinci majú záujem sledovať domácu kinematografiu. Čo je nepochybne skvelou správou.

Ak ste náhodou ešte o tomto filme nepočuli, je inšpirovaný skutočným príbehom 23-ročnej Andrey Absolonovej, ktorá v 90. rokoch patrila medzi jednu z najúspešnejších skokaniek do vody v Česku. Do toho však vstúpila nehoda, ktorá obrátila jej život naruby.

So svojou športovou kariérou musela náhle skončiť, no cieľavedomosť jej zostala aj naďalej. Rozhodla sa ju pretaviť do pornopriemyslu a stala sa z nej úspešná herečka filmov pre dospelých.

Film dostal priemerné hodnotenia

Andreu v snímke stvárnila slovenská rodáčka z Nitry Natalia Germani a na režisérsku stoličku si zasadla Natálie Císařovská.

Film mal svoju premiéru ešte v roku 2023 a na ČSFD mu diváci udelili 60 %. Podobne to vyzerá s hodnotením aj na databáze IMDb, kde jej svieti 6,4/10.

Niektorí nešetria kritikou

Napriek tomu, že tieto čísla nie sú vysoké, niektorým divákom sa snímka skutočne páčila. No potom je tu aj druhá strana, ktorá Jej telu vyčíta, že síce spracúva veľmi zaujímavú tému, no nudným spôsobom. Objavila sa aj kritika na to, že veľa vecí v snímke nie je dotiahnutých do konca.

„Divák sa nedozvie oveľa viac, ako v jednom odstavci na Wikipédii,“ stojí v jednej z recenzií od divákov. „Za mňa je to príliš plytké a nedôstojné k človeku, o ktorom točíte film,“ dodal niekto ďalší.