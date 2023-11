Netflix ovládla skutočná hra Squid Game: Podľa divákov je zlá, súťažiaci sa sťažujú na zdravotné problémy

Keď Netflix v roku 2021 uviedol kórejský seriál Squid Game, spôsobil ním poriadny rozruch. Získal si obrovskú divácku sledovanosť po celom svete, na čo sa streamovacia služba rozhodla nadviazať prostredníctvom reality show, ktorá ho napodobní. Dočkali sme sa jej pred pár dňami, no prvé reakcie divákov nie sú vôbec najlepšie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Squid Game: The Challenge — tak znie názov novej reality show, ktorá mala premiéru ešte minulý týždeň. Vychádza zo seriálu Squid Game a dokonca kopíruje jej hry.

Samozrejme, nemusíte sa báť, že by jej aktéri prichádzali o život, takto ďaleko to, našťastie, nezašlo. No výhra je lákavá. 456 hráčov bojuje o 4,56 milióna dolárov (necelých 4,2 miliónov eur).

Hit Netflixu, ktorý sa ľuďom ale nepáči

Novinka sa teší na streamovacej službe veľkej popularite a obsadila prvé miesta sledovanosti prakticky po celom svete. A inak to nie je ani na Slovensku, kde sa teší prvenstvu. No sledovanosť je jedna vec a kvalita druhá. A podľa hodnotení divákov je zrejmé, že na tom show po tejto stránke nie je vôbec najlepšie.

Squid Game: The Challenge zatiaľ na ČSFD svieti hodnotenie 51 % a na IMDb 4,8/10. Čo sa asi zhodneme na tom, že je slabý výsledok. A v recenziách túto show ľudia taktiež nešetrili.

Diváci kritizovali, že ide iba o plytkú kópiu originálu, ktorá vraj vznikla len preto, aby ťažila z jej úspechu. Objavil sa aj názor, podľa ktorého sa mohli organizátori trochu viac snažiť. Niektorým prekážali aj samotní súťažiaci, ktorí sa priveľa sťažovali.

Niektorí súťažiaci sa sťažujú na zdravotné komplikácie

Keď sme pri súťažiacich, BBC informovala, že pár z nich požaduje kompenzáciu za svoj zhoršený zdravotný stav údajne v dôsledku nakrúcania. Nemenovaní účastníci žiadajú odškodné za to, že museli čakať celé hodiny v nízkych teplotách. Niekto mal byť podchladený, ďalšiemu účastníkovi mala zima spôsobiť sfialovenie rúk.

Konkrétne sa tak malo stať pri prvej hre zo seriálu Green Light, Red Light. Tvorcovia sa bránia tým, že bezpečnosť hráčov bola pre nich dôležitá, a takisto boli oboznámení s tým, že hry môžu byť náročné.