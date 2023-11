Zabudnite na Bridgerton, je tu nový seriál, ktorý musíte okamžite vidieť. Možno ste o ňom ani len nepočuli

Keď Netflix v roku 2020 uviedol seriál Bridgerton, spôsobil ním veľký ošiaľ. Stal sa hitom a získal si pozornosť aj srdcia mnohých divákov. No teraz je tu novinka, o ktorej ste možno ani nepočuli, no v niektorých veciach je Bridgertonu podobná. Hovoríme o seriáli The Buccaneers alebo Americké aristokratky, ktorý nájdete na streamovacej službe Apple TV+.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čo spája tieto dva seriály? V oboch prípadoch sú zasadené do historického prostredia Anglicka a riešia vzťahy, či už rodinné alebo partnerské. Takisto oba vychádzajú z románovej predlohy.

Sľubuje romantiku aj intrigy

Americké aristokratky ukazujú skupinu mladých dievčat, ktoré prichádzajú z USA do Londýna v 70. rokoch 19. storočia. Majú si tu nájsť manželov a zabezpečiť si spoločenské postavenie. No nie je to také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Majú totiž rebelskú povahu, kvôli ktorej vyčnievajú z davu.

Zatiaľ ho videlo pomenej divákov

Na streamovacej platforme aktuálne nájdete päť častí z ôsmich, keďže seriál len práve vychádza. Premiéra poslednej je naplánovaná na 13. decembra, takže ho ešte pred Vianocami stihnete celý zhltnúť.

Ako uspeje medzi slovenskými a českými divákmi, je zatiaľ nejasné, keďže na ČSFD mu udelilo hodnotenie len pár ľudí. No aj to je dôkazom toho, že veľa našincov o ňom pravdepodobne ani nevie. Na IMDb mu svieti hodnotenie 6,1/10.