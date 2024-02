Nepríjemné počasie naplno udrie už dnes: Pozor na výdatný lejak a vietor o sile víchrice. Tento okres na tom bude najhoršie

Najbližšie hodiny a dni nás čaká nepríjemné počasie. Pripravte sa na výdatné zrážky a silný vietor, na niektorých miestach sa môže dokonca vyskytnúť aj sneženie, informuje portál iMeteo.

„Štvrtok prinášal na naše územie jarný závan, aspoň čo sa týkalo teplôt. Po prednej strane rozsiahlej a hlbokej tlakovej níže so stredom v oblasti Islandu, k nám prúdil od juhozápadu veľmi teplý a vlhký vzduch. Dnes s ňou postúpi do vnútrozemia spojený zvlnený studený front, ktorý prinesie na naše územie viac oblačnosti a najmä zrážok,“ píše portál.

„Front prinesie na mnohé miesta dážď, prehánky a do vysokých polôh aj snehové vločky. Vietor dnes zafúka od juhu rýchlosťou od 35 km/h až do 45 km/h. Teploty však zostanú na mesiac február vysoké a udržia sa v intervale od +6 °C od +13 °C. Lokálne bude dážď aj výdatnejší a v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji môže do soboty napršať od 30 až do 50 mm zrážok,“ predpovedá portál.

„V piatok bude fúkať veľmi nepríjemný vietor, preto si dajte pozor. V nárazoch dosiahne až 60 km/h. Nad pásmom lesa v Banskobystrickom kraji bude fúkať veľmi búrlivý vietor, ktorý dosiahne až silu víchrice. V krátkodobých nárazoch dosiahne rýchlosť 110 km/h. Oblačný až zamračený, a na mnohých miestach upršaný, taký bude piatok na západe Slovensku. Navyše tu bude aj veľmi veterno, teploty vystúpi od +9 °C do +13 °C,“ informuje.

SHMÚ vydal výstrahy

Na horách vo viacerých okresoch, najmä v Žilinskom kraji, treba v piatok počítať s víchricou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre viaceré lokality vydal výstrahu prvého stupňa. Platí od piatka 16.00 h do soboty (24. 2.) 15.00 h.

Výstraha sa týka okresov Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Platí tiež pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad.

Bez dáždnika ani na krok

Na strednom Slovensku sa v piatok očakáva aj dážď. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre okresy Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Žilina, Prievidza, Banská Bystrica a Brezno. Platí predbežne do soboty 12.00 h.

V okresoch Michalovce a Trebišov platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. Pre Ružomberok vydali prvostupňovú hydrologickú výstrahu.

„Na strednom Slovensku taktiež dnes bez dáždnika nechoďte ani na krok. Tiež tu bude na mnohých miestach pršať, lokálne aj výdatnejšie. Vo vysokých polohách bude aj snežiť. Teplota sa bude pohybovať od +7 °C do +12 °C. Na východe našej krajiny sa slnečné lúče dnes tiež neukážu. Obloha bude takmer zatiahnutá a na mnohých miestach z nej bude takisto pršať, alebo sa vyskytnú prehánky. Teplota vystúpi od +8 °C do +11 °C. Pozor, aj tu bude veterno,“ píše iMeteo.

„Dnešné počasie na horách na lyžovačku vhodné nebude. Väčšinou bude upršané a navyše bude aj poriadne veterno. Zhruba od výšky 1 500 m bude snežiť, no a teplota sa tu bude pohybovať okolo 0 °C, „uzatvára portál.