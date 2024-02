Zlé správy pre Slovákov. Zo stredného Slovenska sme mohli lietať na dovolenky, no zrejme sa to nestane, takýto je dôvod

Cestovanie na dovolenku lietadlom sa teší veľkej obľube. Veľkú výhodu pritom majú ľudia z Bratislavy alebo Košíc, ktorí si kedykoľvek môžu odskočiť na výlet niekam do zahraničia a nemusia riešiť, ako sa dopravia na letisko, v akom časovom predstihu a kde zaparkujú svoje auto. Takže ušetria čas aj peniaze. Nie je to tak dávno, kedy civilné lety ponúkalo aj letisko Sliač pri Banskej Bystrici. Hovorilo sa o tom, že po jeho rekonštrukcii by mohli byť obnovené. RTVS však zistila, že sa to zrejme nestane. Ešte však nepadlo definitívne rozhodnutie.

Letisko v Sliači aktuálne prechádza rekonštrukciou. Dôvodom je príchod stíhačiek F-16 na Slovensko. Takže jeho účel bude primárne len vojenský. Pre RTVS to potvrdil štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma.

„Ministerstvo dopravy nepočíta s letiskom Sliač ako s civilným letiskom. Je to už naozaj len otázka ministerstva obrany, pretože sa s ním počíta ako s vojenským letiskom,“ povedal.

Predtým sa tvrdilo niečo iné

Situácia sa zmenila, a to aj napriek tomu, že v roku 2020 sa ešte hovorilo o tom, že by sa sem mali vrátiť aj civilné lety. Dôvodom je príchod novej vlády, o ktorej plánoch nevedela ani hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá potvrdila, že sa naopak diskutovalo o návrate civilných letov.

Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka toto rozhodnutie ešte nie je definitívne a ako to naozaj bude, sa uvidí najbližšie mesiace. No situácia mu zatiaľ nie je naklonená. „Terminál, ktorý tam v tejto chvíli je, naozaj zanikne. My sme našli riešenie, v ktorej časti by to mohlo byť — smerom ku Sielnici, ale aby sme to boli schopní urobiť, museli by sme urobiť nejaké výkupy,“ uviedol pre RTVS.