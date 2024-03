Neprehliadajme násilie: Prezidentka zverejnila dojemné video, spolu s ostatnými ženami prehovorila k príležitosti MDŽ

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zverejnila prezidentka Zuzana Čaputová na svojej sociálnej sieti video, na ktorom viaceré ženy zdieľajú svoje životné skúsenosti. Hovoria o nenávisti v reálnom aj online svete a vyzývajú ľudí, aby neboli ticho, ak sa okolo nich deje neprávosť či násilie.

„Pridajte sa k nám hlasom, ktorý sa ozve, keď sa násilie a nenávisť deje vo fyzickom aj online priestore. Neprehliadajme ho, nezľahčujme a ani ho neospravedlňujme. Ukážme, že na slobode a právach žien a dievčat u nás skutočne záleží,“ hovoria.

Zverili sa spoločnosti

„Aj takéto odkazy mi chodia cez sociálne siete: „Ty k**** blonďavá zapredaná, radšej zdrhni zo Slovenska!“, „Na š*benicu.“ “ hovorí vo videu prezidentka.

Okrem nej sa na ňom objavili aj epidemiologička Alexandra Bražinová, blogerka Petra Dzvoníková, výskumníčka Zuzana Havírová a stand-up komička Simona Salátová.

„Stála som na autobusovej zastávke a čakala na autobus spolu s ďalšími asi 30 ľuďmi. V tom jeden skinhead ma zbadal a začal na mňa pokrikovať: „Ty šp*na ci**nska, ty h*ba čie*na, ty s nami v tomto autobuse nepôjdeš. Nikto z tých ľudí sa ma nezastal,“ zverila sa so svojím zážitkom Havírová.

Svoj príbeh o tom, akí vedia byť ľudia krutí a ako dokážu obviňovať obeť, pridala aj Dzvoníková. „Mala som 17, bol to môj kamarát. zn*užil ma a zn*silnil ma. Zamrzla som a myslela som len na to, aby to už konečne skončilo. Mlčala som o tom ďalších päť rokov, a keď som konečne verejne prehovorila, anonym na internete mi odkázal, že si za to môžem sama.“

Tieto ženy sa rozhodli prehovoriť o veciach, ktoré nie sú ojedinelé. Podľa prezidentky si k Medzinárodnému dňu žien nedajú kytice a prázdne slová, ale silu žien oslávia tým, že sa postavia za seba, svoju slobodu a dôstojnosť. „Na právach každého záleží,“ dodala Čaputová.

Sme tu

Prezidentka okrem toho v príhovore uviedla, že nielen pre súčasnú, ale aj pre budúce generácie žien a dievčat je potrebné urobiť viac pre zmenu v spoločnosti. Osobitne poukázala na problém neriešeného, ba i skryto akceptovaného násilia na ženách, píše TASR.

Aktivitou, ktorá by v tomto smere mala prispieť k zmene, je novovzniknutá platforma SME TU. Prezidentka spresnila, že má združovať nielen ženy zažívajúce rôzne podoby násilia, ale aj ženy a mužov, ktorí tento problém neprehliadajú a nechcú prehliadať.

„Naša platforma chce rozširovať komunitu ľudí, ktorá problém pomenúva a posilňuje sieť podpory pre obete násilia. Od konkrétnej odbornej pomoci až po vytváranie tlaku na zmenu v spoločnosti,“ uviedla Čaputová. Verejnosť zároveň vyzvala na pripojenie sa k myšlienke prostredníctvom sociálnych sietí.

Doplnila, že aktivitou platformy je aj piatkové stretnutie angažovaných žien a mužov, ktorí sa venujú téme násilia na ženách. „Ďalšie podujatia, i v rámci celého Slovenska, budú nasledovať,“ uistila.

Vo svojom príhovore spomenula aj iné problémy, ktorým ženy v slovenskej spoločnosti čelia, vrátane otázky spravodlivého odmeňovania či nerovnosti pri kariérnom postupe. „Byť ženou stále znamená v niektorých prípadoch hendikep. Nie pre nedostatok kvalít, ale pre dostatok predsudkov,“ skonštatovala hlava štátu.