Neprajníci sa obuli do vzhľadu Markéty Konvičkovej. SuperStaristka odhalila trpkú pravdu, poslala im jasný odkaz

Markéta Konvičková patrí medzi známe tváre českej hudobnej scény. Speváčka, ktorá sa preslávila úspechom v šou Česko Slovenská SuperStar, prešla mnohými životnými výzvami, ktoré ju však neskolili, ale naopak posilnili.

Článok pokračuje pod videom ↓

Markéta Konvičková je dôkazom toho, že ani tie najväčšie životné prekážky nemusia znamenať koniec snov. Svojím príbehom inšpiruje mnohých, aby sa nikdy nevzdali, aj keď sa zdá, že je osud proti nim. Svojou hudbou a pozitívnym prístupom k životu sa snaží naďalej rozdávať radosť a energiu svojim fanúšikom. No nájdu sa i takí, ktorí si radi „rypnú“ do vzhľadu mladej umelkyne. Najnovšie, ako zachytil portál Super.cz, riešia tmavšiu farbu jej pokožky, ktorá však nie je spôsobená nezdravým opaľovaním, ale je následkom zdravotných problémov.

View this post on Instagram A post shared by Markéta Konvičková (@marketakonvickova)

Diagnóza, ktorá jej zmenila život

Pred šiestimi rokmi lekári speváčke diagnostikovali zriedkavý typ nádoru. Tento nález bol pre ňu obrovskou ranou, no nevzdala sa. Podstúpila náročnú liečbu, ale aj tak si udržala optimizmus a vieru. Markéta však musí znášať následky liečby, ktoré menia aj jej vzhľad, čo si všimli sledujúci na sociálnych sieťach. A niektorí neprajníci sa do nej poriadne obuli. No 30-ročná speváčka sa nedala a nahrala na Instagram video s jasným odkazom.

View this post on Instagram A post shared by Markéta Konvičková (@marketakonvickova)

„Ide o videá, kde sa rieši, ako som neprirodzene tmavá, a zniesla sa tam vlna hejtov, nadávok, urážok, vulgarizmov, až výsmechov. Chcela by som povedať, že sa nerada rozprávam o svojom zdraví a nerada tomu podriaďujem život, pretože nepovažujem za dôležité deliť sa o informácie, že sa už šesť rokov liečim z onkologického ochorenia,“ vyjadrila sa Markéta.

Láska a zázrak menom Amálka