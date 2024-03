Nepôjde internet ani televízia: Veľký slovenský operátor bude mať v týchto oblastiach opäť výpadok, trvať môže aj pár hodín

Jeden z najväčších slovenských operátorov ohlásil výpadky počas pondelka (11. marca) a utorka (12. marca). Tie sa dotknú televízie a internetu a prebiehať budú v rôznych časoch na viacerých miestach. Orange na svojom webe uviedol, že vplyv na službu Orange Doma majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom.

Problémy so službami

Ako spoločnosť informuje, prvé výpadky mali prísť už dnes ráno v rôznych časoch a vo viacerých lokalitách. Nefunkčnosť zasiahne o 7:00 Zemianske Kostoľany a o 8:00 obec Mútne. Kým v Mútnom by mala nefunkčnosť potrvať asi 360 minút, teda do 14:00, v Zemianskych Kostoľanoch služby vypadnú až na 660 minút do 18:00

Orange sa svojim zákazníkom ospravedlnil za komplikácie. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ radí operátor.

Dneškom však obmedzenie služieb nekončí. V utorok môžu problémy zaznamenať obyvatelia obce Belá, a to v čase medzi 7:30 až 11:00. Výpadok bude mať teda trvanie približne 210 minút. Na 165 minút nepôjde televízia ani internet v čase od 12:00 do 14:45 aj v niektorých lokalitách v Trenčíne. Konkrétne pôjde o ulice Poľná, Puškinova, Javorinská, Jána Zemana, Sasinkova, Karpatská, Stromová, Rybárska, Karpatská/A, Legionárska, Riznerova, Úzka, Javorinská/A, Narcisová, Biskupická, Bottova, Nozdrkovce.