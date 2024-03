Oscary sú rozdané: Najlepšou herečkou sa stala Emma Stone, najlepším filmom sa stala snímka Oppenheimer

Životopisná dráma Oppenheimer anglického režiséra Christophera Nolana získala v noci na pondelok Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) pre najlepší film. Najlepšou herečkou sa stala Američanka Emma Stone za úlohu vo filme Chudiatko. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.

Nolan získal za film Oppenheimer aj cenu pre najlepšieho režiséra. Ír Cillian Murphy, ktorý stvárnil hlavnú úlohu, si odnáša ocenenie pre najlepšieho herca.

Životopisná dráma Oppenheimer vychádza z biografie amerického jadrového fyzika Roberta Oppenheimera. Tím vedcov pod jeho vedením v 40. rokoch minulého storočia v rámci projektu Manhattan v USA vytvoril prvé jadrové zbrane.

Galavečer 96. ročníka odovzdávania týchto ocenení sa začal v Dolby Theatre v Los Angeles o 16.00 h miestneho času. Moderátorom bol už po štvrtý raz americký komik a herec Jimmy Kimmel.

Oppenheimer bol na Oscara nominovaný celkovo v 13 kategóriách a podarilo sa mu zvíťaziť v siedmich. Okrem najlepšieho filmu, režiséra a herca triumfoval aj v kategóriách najlepší herec vo vedľajšej úlohe, kde cenu získal Robert Downey Jr, a najlepšia pôvodná filmová hudba, najlepšia kinematografia a najlepší strih.

Štyri sošky Oscara získal americký film Chudiatko (Poor Things), ktorý okrem herečky uspel aj v kategóriách najlepšie kostýmy, najlepší make-up a úprava vlasov a najlepšia výprava.

Najlepším zahraničným filmom je britská dráma Zóna záujmu

Britský film Zóna záujmu (The Zone of Interest) anglického režiséra Jonathana Glazera získal v noci na pondelok Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) pre najlepší zahraničný film. Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe sa stala američanka Da’Vine Joy Randolphová za komédiu Zimné prázdniny (The Holdovers).

Zóna záujmu zachytáva život nacistickej rodiny v dome v susedstve koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, píše AP.

Cenu pre najlepší animovaný film získal japonský Chlapec a volavka (The Boy and the Heron), ktorý režíroval Hajao Mijazaki.

Agentúra AFP to označila za prekvapenie a pripomenula, že tento film predstihol americkú snímku Spider-Man: Across the Spider Verse (USA).

Mijazaki Oscara za najlepší animovaný film získal aj v roku 2003.

Film Chudiatko (Poor Things) získal v noci na pondelok Oscara za najlepší make-up a úpravu vlasov, za kostýmy i za najlepšiu výpravu.

Film American Fiction triumfoval v kategórii najlepší adaptovaný scenár a za najlepší pôvodný scenár soškou Oscara ocenili snímku Anatómia pádu (Anatomy of Fall), píše stanica CNN.

Oscara pre najlepší dokumentárny film získal 20 dní v Mariupole

Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) za najlepší dokumentárny film získal v noci na pondelok dokument 20 dní v Mariupole, nakrútený počas obliehania tohto ukrajinského mesta ruskými silami v roku 2022. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.

Režisérom tohto dokumentu je ukrajinský fotoreportér Mstyslav Černov a na filme sa produkčne podieľala agentúra AP a relácia Frontline americkej verejnoprávnej televízie PBS.

Černov je známy ako vojnový korešpondent, filmár, fotograf a spisovateľ. Okrem ukrajinskej revolúcie a ruskej invázie na Ukrajinu pokrýval aj vojny v Iraku, Sýrii, Náhornom Karabachu a Afganistane.