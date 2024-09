Neočakávané, no predsa dokonalé spojenie. Značky Coca-Cola a OREO prichádzajú s limitovanou edíciou Coca-Cola® OREO™ Zero Cukru

Nápoj Coca-Cola a sušienky OREO sa tak na určitý čas stávajú nerozlučnými „besties“ a dokazujú, že najlepšie priateľstvá často vznikajú neočakávane, spojením dvoch odlišných svetov, ktoré vďaka svojim jedinečným vlastnostiam tvoria dokonalé duo.

„Inšpirovali sme sa silnými priateľstvami medzi ľuďmi po celom svete a chceli sme nájsť najlepšieho priateľa aj pre náš ikonický nápoj Coca-Cola. Vďaka spojeniu so značkou OREO sa nám to podarilo a Coca-Cola má svoju ‚bestie‘. Coca-Cola a OREO tak teraz tvoria nerozlučnú dvojku,“ vysvetľuje zámer oboch značiek Mária Drotárová, senior marketingová manažérka Coca-Cola pre SR a ČR, s tým, že limitovaná edícia Coca-Cola® OREO™ Zero Cukru bude k dispozícii len po obmedzený čas a oslávi kúzlo priateľstva.

„BESTIE MODE“ prostredníctvom Spotify

K tejto limitovanej edícii si navyše značky v spolupráci so Spotify pripravili jedinečný zážitok pre všetkých najlepších priateľov. Naskenovaním QR kódu na PET fľašiach a plechovkách Coca-Cola® OREO™ Zero Cukru Limitovaná Edícia sa spotrebitelia dostanú na stránku www.coca-cola.com, kde na nich čaká „BESTIE EXPERIENCE“ a „BESTIE MODE“, ktorý im umožní synchronizovať hudobné preferencie so svojím najlepším priateľom práve cez platformu Spotify. Služba bude navyše dostupná aj pre používateľov Spotify Free. Po pripojení k účtu Spotify sa používateľom otvorí súbor otázok, pomocou ktorých zistia, či a ako sa ich hudobný vkus zhoduje s preferenciami ich najlepších priateľov. Na základe toho potom Spotify vygeneruje zoznam skladieb, ktorý si „besties“ budú môcť spoločne užiť. „Ide o prvý hudobný zážitok svojho druhu, preto sme na túto spoluprácu a celú kampaň skutočne hrdí,“ uzatvára Mária Drotárová.

S každým dúškom limitovanej edície Coca-Cola® OREO™ Zero Cukru si spotrebitelia môžu vychutnať osviežujúcu chuť nápoja Coca-Cola spolu s tónmi inšpirovanými práve sušienkami OREO. Limitovaná edícia Coca-Cola® OREO™ Zero Cukru bude na Slovensku dostupná od začiatku septembra do vypredania zásob.

„Predstavte si to kúzlo, keď sa sušienka OREO spojí s nápojom Coca-Cola. Táto spolupráca je o miešaní chutí, vytváraní nových zážitkov a zdieľaní radosti s priateľmi. Coca-Cola a OREO spojili svoje tajné ingrediencie – spomienky, radosť a nadčasovú chuť. Tajomstvo výroby oboch ikon je konečne odhalené,“ hovorí Kateřina Žiaková, brand manažérka OREO pre Slovenskú a Českú republiku.

Coca-Cola® OREO™ Zero Cukru Limitovaná Edícia je najnovším prírastkom Coca-Cola Creations. Využívaním nových technológií, spoluprácou so značkami, umelcami a dizajnérmi a vytváraním zážitkov naprieč digitálnym aj fyzickým svetom, Coca-Cola Creations naďalej prepája ikonickú značku Coca-Cola s kreatívnym kultúrnym svetom a umožňuje fanúšikom zažiť skutočné kúzlo Coca-Cola®.

Viac informácií o Coca-Cola Creations nájdete na www.coca-cola.com a o výrobkoch značky OREO na www.OREO.com.