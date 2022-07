Nenájdete tu iba „slovenské more“: 10 tajných a unikátnych miest v Chorvátsku, o ktorých ste nikdy nepočuli

„Slovenské more je v Chorvátsku“ je fráza, ktorú Slováci veľmi dobre poznajú a mnohí sa sem pravidelne vracajú užívať si pohodové dovolenkové chvíle. Chorvátsko ale okrem samotného tyrkysového mora a pláží ponúka aj skryté unikáty, ktorými si môžete spestriť dovolenkové chvíle. Vybrali sme 10 miest s prívlastkom „tajné“ – teda nenájdete ich v každom cestovateľskom sprievodcovi, a preto nie sú preplnené davmi turistov.

Chorvátska Kalifornia

Ak hľadáte skutočne jedinečné miesta v Chorvátsku, jedným z nich je práve ústie rieky Neretva, ktoré získalo prezývku „Chorvátska Kalifornia“, uvádza blog Solosophie. Ako môžete vidieť na fotografii nižšie, okolo rieky sa nachádza množstvo úrodnej pôdy, kde sa pestuje hrozno, mandarínky alebo aj pomaranče.

Ak sa sem vyberiete, určite nevynechajte časť ústia rieky, ktoré sa nachádza pri mestečku Ploče. Vytvára tu totiž zátoku hneď s dvoma piesočnatými plážami, na ktorých si môžete vychutnať dokonalý letný odpočinok. Voda je tu plytká a unikátom sú aj samotné pláže tvorené pieskom, ktoré sú v Chorvátsku výnimočné.

Národný park Brijuni

Tento národný park ponúka zážitok, ktorý ozvláštni vaše dovolenkové chvíle niečím netradičným. Rozprestiera sa na 14 ostrovoch a ostrovčekoch Brijuni, ktoré ukrývajú v sebe skutočné poklady. Na svoje si na tomto mieste prídu milovníci histórie, ktorí tu objavia sieť ruín, turisti vyhľadávajúci odpočinok na odľahlých plážach, ale aj tí najmenší, keďže sa tu nachádza safari park s exotickými zvieratami.

Ostrov milencov

Z vtáčej perspektívy okamžite upúta svojím vzhľadom. Má tvar srdca a ako uvádza cestovateľský časopis Atlas Obscura, dostal prezývku „Ostrov milencov“. Hovoríme o ostrove Galešnjak, ktorý sa nachádza južne od pevninského Zadaru.

Je obľúbený predovšetkým počas Valentína, kedy sa sem vydáva množstvo zamilovaných párov. Ďalší zas vyskúšajú let helikoptérou, aby si mohli napríklad zhotoviť jeho fotografiu zhora. Nachádza sa tu dokonca kaplnka, kde si môžu zaľúbenci spečatiť svoj vzťah svadbou.

Rieka Cetina a unikátne jazerá, ktoré ukrýva

Rieka Cetina je skutočným chorvátskym unikátom. Po svojej dĺžke ponúka hneď niekoľko výnimočných miest, ktoré stojí za to navštíviť. Jeden z jej prameňov dostal príznačnú prezývku „Oko Zeme“, práve kvôli svojmu výzoru a sfarbeniu, ktoré pripomínajú tvar ľudského oka a vyformovalo malé jazierko hrajúce unikátnymi farbami. Jeho hĺbka je 130 metrov a dokonca v sebe ukrýva jaskyňu.

Ak by ste sa sem vybrali, rozhodne sa zastavte aj pri nižšie ležiacom Perućskom jazere, ktoré v súčasnosti slúži najmä na rekreáciu.

2-tisíc ročná pevnosť

Ak milujete históriu, toto miesto v Chorvátsku nesmiete vynechať. Pevnosť Klis nájdete iba polhodinu cesty autom zo Splitu. Jej história siaha do stredoveku a okrem iného ponúka nezameniteľné výhľady na okolie, samotný Split aj Jadranské more, píše Expat in Croatia.

Spája sa s rôznymi historickými udalosťami. Napríklad v 16. storočí slúžila pri obrane Balkánu. Keď hovoríme, že ide o „tajné“ miesto v Chorvátsku, potvrdzujú to aj samotné čísla návštevnosti. Ročne na toto miesto zavíta iba 15-tisíc návštevníkov. To je s porovnaním s atrakciami podobného charakteru v Chorvátsku skutočné minimum.

Bývalý najluxusnejší hotel v socialistických krajinách Haludovo Palace

Svojho času bol najluxusnejším ubytovacím zariadením vo všetkých socialistických krajinách, no vytratil sa z neho život a dnes je miestom duchov, avšak aj mimoriadne zaujímavým odtlačkom histórie. Na dnes už chorvátskom ostrove Krk, neďaleko obce Malinska, vyrástol v roku 1971 jedinečný hotel Haludovo Palace. Spolu s otvorením kasína Penthouse Adriatic Club sa hotel Haludovo Palace v roku 1972, stal najluxusnejším hotelom vo všetkých socialistických krajinách. Napriek tomu, že bol hazard v krajine povolený, kasína mohli navštevovať len cudzinci a turisti.

V súčasnosti je sláva Haludovo Palace už len dávnou spomienkou. Hotel je opustený a rajom je už len pre urbexerov, pre ktorých je opustený hotel tohto „kalibru“ hotovým unikátom.

Vodopády a kaňony v Rastoke

Cestovateľský blog Chasing the Donkey prirovnáva toto miesto k samotným obľúbeným Plitvickým jazerám. V čom sa od nich ale líši, je pokoj a minimum turistov. Dedina Rastoke sa od nich navyše nachádza severne iba niečo cez polhodinku cesty autom, takže je mimoriadne dostupná. A obdivovať tu môžete unikátnu prírodu, vodopády, kaňony či kochať sa scenériami na vyhliadkach.

Prírodný park Kopački Rit

Nie je iba chorvátskym, ale aj európskym unikátom. Hovoríme o prírodnom parku Kopački Rit, ktorý sa môže pýšiť týmito prívlastkami. Ako uvádza Webmagazín Teraz, ide o prísne chránenú ornitologickú oblasť. Okrem 240 druhov vtáctva sa tu nachádza napríklad aj storočný dubový les, ktorý v sebe ukrýva zámok.

Park môžete navštíviť hneď troma spôsobmi – na pešo, bicyklom alebo si vychutnať plavbu loďou aj so sprievodcom.

Jadranský Karibik

Taký prívlastok dostala pláž Sakarun, ktorá sa nachádza na severe ostrova Dugi Otok, uvádza sprievodca Places of Juma. Ak túžite zažiť dovolenku karibského štýlu, teda tyrkysové more s nádhernými plážami so svetlým pieskom, nemusíte cestovať ďaleko, pretože ako ste sa práve dozvedeli, stačí zájsť k „slovenskému moru“.

Opustené prírodné jacuzzi

Ako uvádza sprievodca Istriou, Kotli je opustená mlynská dedina, ktorá je zelenou oázou. Prirovnáva ju k svetoznámym tureckým Pamukkale, čo sú biele terasovité jazierka s jasnou tyrkysovou farbou.

Kotli ponúka podobné prírodné bohatstvo tyrkysových jazierok, ale aj unikátnych vodopádov. Ak sem prídete v období silnejších dažďov, objavíte tu tajné prírodné kúpele.