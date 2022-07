Možno ste o nich nikdy nepočuli: 10 „tajných“ miest na Slovensku, kde sa okúpete zadarmo uprostred prírody

Horúce letné dni je ideálne spestriť si časom stráveným pri vode. Na Slovensku máme veľa vodných plôch, kde je to možné, a preto nemusíte cestovať ďaleko do zahraničia. Pre inšpiráciu si pozrite naše tipy na kúpanie na západnom, strednom aj východnom Slovensku. V tomto článku si priblížime 10 miest z celého Slovenska, ktoré možno nie sú tak dobre známe ako Počúvadlianske jazero, Zemplínska Šírava, Domaša alebo Veľké Čunovské jazero, no ponúkajú svojim návštevníkom letné kúpanie aj množstvo ďalších aktivít.

Upozornenie: Pri niektorých spomínaných vodných plochách je kúpanie povolené iba na vlastné riziko. Dávajte si teda na seba pri vode pozor, nech si ju už užívate kdekoľvek.

Beňatina

Začnime na východnom Slovensku a predstavme si Beňatinské jazero, ktoré sa považuje za pomerne neznáme, no turistom a nadšencom prírodných krás má čo ponúknuť. Od Košíc je vzdialené hodinu a pol autom a od Prešova hodinu a trištvrte. Ak ste teda z východu našej krajiny, z týchto miest máte k nemu pohodlný prístup. Samozrejme, je dostupné aj z ostatných častí Slovenska, ak vám nevadí tráviť dlhší čas aute a za kúpaním cestovať.

Malé travertínové jazierko Beňatina je skutočný slovenský unikát. Kedysi sa tam nachádzal travertínový lom, no zaplavila ho spodná voda. Tá vytvorila nádherné tyrkysové jazierko, vďaka čomu ho mnohí volajú „Malé Chorvátsko“, pretože svojou farbou pripomína známe Plitvické jazerá. Voda v jazere je síce studená, no veľmi čistá a na vlastné riziko sa v nej môžete pokojne okúpať. Viac o jazere Beňatina si môžete prečítať aj v našom staršom článku.

Pod Bukovcom

V tesnej blízkosti Košíc sa nachádza vodná nádrž, ktorá sa aj pre rok 2022 dostala do zoznamu vôd určených na kúpanie s výbornou kvalitou. Je situovaná do prírodného prostredia obklopeného lesom, takže tu nájdete kus pokoja od ruchu uponáhľaných všedných dní.

Na tomto mieste si prídu na svoje aj milovníci nudapláží, pretože jednu takú tu nájdete. Brehy vodnej nádrže majú pieskový alebo trávnatý charakter, vďaka čomu si tu môžete napríklad rozložiť deku a pohodlne si vychutnávať slnečné lúče.

Teplý vrch

Vodná nádrž Teplý vrch sa nachádza v okrese Rimavská Sobota na juhu Slovenska. Vďaka tejto polohe je dostupná pre návštevníkov prichádzajúcich z východu, ale aj stredného Slovenska.

Môže sa pochváliť vodou veľmi príjemných teplôt, takže ak sa radšej kúpete počas leta v teplejších vodách, toto miesto môže byť pre vás skvelou voľbou. Ako uvádza oficiálna stránka pláže ORMET, ktorú tu tiež nájdete, vodná nádrž Teplý vrch je dokonca najteplejšou na Slovensku vôbec a voda v nej dosahuje až 28 stupňov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @teplyvrchrezort

Nitrianske Rudno

V okrese Prievidza pri obci Nitrianske Rudno nájdete rovnomennú priehradu, ktorá bola vytvorená na riečke Nitrica. Neďaleko sa nachádza napríklad Partizánske, Bánovce nad Bebravou alebo Trenčianske Teplice, odkiaľ to máte iba „na skok“.

V polovici 20. storočia tu vzniklo obľúbené miesto letnej rekreácie. Na brehoch priehrady nájdete niekoľko stravovacích zariadení, športoviská a problém určite nebudete mať ani s prípadným ubytovaním.

Duchonka

V Nitrianskom kraji, iba pár kilometrov od obce Prašice, nájdete vodnú nádrž Duchonka, ktorá počas leta ponúka svojim návštevníkom bohaté aktivity na spestrenie kúpania a ležania na pieskovej pláži.

Ako uvádza portál Kam na výlet, v niektorých momentoch sa tu budete cítiť, ako by ste boli pri mori. Medzi aktivity, ktoré tu môžete vyskúšať, patrí surfovanie, vodné bicykle alebo člnkovanie.

Kunovská priehrada

Vodná nádrž Kunovská priehrada sa nachádza v blízkosti mesta Senica, ku ktorého oblasti aj patrí. Ako uvádza stránka Rekreačné služby mesta Senica, jej okolie je tvorené trávnatými plochami a pieskovou plážou, na ktorej si môžete ľahnúť pod prístupné slnečníky so skutočne exotickým dojmom.

Nachádzajú sa tu aj prezliekarne alebo sociálne zariadenie a milovníci aktívne stráveného času môžu navštíviť napríklad miestne požičovne športových potrieb alebo vodných atrakcií.

Šulianske jazero

Ak hľadáte ideálne miesto pri Bratislave, kde si môžete naplno vychutnať obľúbené letné aktivity pri vode, nemusíte z nášho hlavného mesta cestovať ďaleko. Šulianske jazero sa od neho nachádza iba 40 minút cesty autom a ponúka dobrú kvalitu vody na kúpanie.

Atraktívne je aj jeho prírodné prostredie, kam si môžete doslova odskočiť ž nášho najväčšieho mesta a zažiť kúsok pokoja. Na jazere môžete vyskúšať okrem plávania aj potápanie alebo windsurfing. Pripravte sa ale na divokejšie prostredie, ktoré však svojím spôsobom môže byť v mnohých prípadoch aj lákadlom.

Salašky

V Banskobystrickom kraji, nad obcou Turecká, nájdete tento poklad v podobe vodnej nádrži, ktorá v minulosti slúžila na zasnežovanie svahov, píše BBobline a dodáva, že kúpanie je tu možné iba na vlastné riziko.

Jazierko je v zime obľúbeným miestom pre otužilcov, ktorí si radi spestria chvíle týmto druhom zážitkov a v tomto letnom období je navštevované kvôli kúpaniu. Upozorňujeme ale, že jeho voda nedosahuje vysokú teplotu, takže aj v lete je príjemne chladné.

Lom Devičie

Snáď najznámejší lom na Slovensku, ktorý sa dnes teší veľkej obľube, sa nazýva Šútovo a leží medzi Vrútkami a Ružomberkom. Výbornou a nepochybne menej známou alternatívou k nemu je lom Devičie, ktorý je súčasťou rovnomennej obce. Presnejšie sa nachádza priamo v srdci stredného Slovenska, na pomedzí Krupiny a Hontianskych Nemiec.

Ako uvádza oficiálny profil lomu na Instagrame, otvorenie tohtoročnej letnej sezóny začalo 4. júna, takže dnes je už v plnom prúde. Portál Naša voda uvádza, že sa pýši čistou vodou, čoho dôkazom je aj možnosť, že tu natrafíte na rakov. Nachádza sa uprostred čistej prírodnej scenérie a v obklopení lesov. Preto je ideálnym miestom na to vypnúť a užiť si chvíle pri vode.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Devičie – LOM (@devicielom)

Vindšachtské jazero

V okolí Banskej Štiavnice nájdete množstvo tajchov, ktoré stojí za to počas leta navštíviť. Okrem tých najznámejších, akými sú napríklad Počúvadlianske jazero alebo Veľké Richnavské jazero, tu nájdete napríklad aj spomínané Vindšachtské jazero.

Pre rok 2022 sa umiestnilo v zozname s dobrou kvalitou vody určenej na kúpanie, preto sa v ňom môžete bez obáv okúpať. A keď ho už navštívite, môžete využiť ďalšie z množstva príležitostí, ktoré tento región v rámci aktívneho odpočinku ponúka. Napríklad prechádzky, túry alebo cyklistiku. Či si odskočiť na niektorý z ďalších tajchov, ktoré sa taktiež oplatí navštíviť. Prehľad niektorých z nich nájdete v našom staršom článku.