Výnimočnejšie ako kúpanie v mori: Tajný chorvátsky unikát ukrýva opustené tyrkysové bazény a ponúka prírodné wellness

Chorvátsko je obľúbenou letnou destináciou mnohých Slovákov. Ponúka nádherné more, bohaté množstvo aktivít na trávenie voľného času, ale aj unikátne miesta na spoznávanie, ak vás ležanie na pláži už omrzí. Kým niektoré z nich sú veľmi dobré známe a nájdete ich v každom cestovateľskom sprievodcovi, sú tu aj miesta, ktoré prichádzajúci turisti nepoznajú. Ide o skryté klenoty a dedinka Kotli je nepochybne jedným z nich.

V článku sa dozviete aj: Kde sa nachádza dedinka Kotli a čím je výnimočná?

Prečo sa z nej vytratil život?

Ako dlho tu už nikto nebýva?

Aké prírodné jacuzzi a kúpele ponúka?

Kedy je ideálny čas toto miesto navštíviť?

Miesto, ktoré nepozná každý

„Slovenské more“ je prívlastok, ktorý Slováci veľmi radi používajú v spojitosti s Chorvátskom. Svojim turistom ponúka okrem veľmi dobre známych destinácií aj niekoľko „skrytých“ prekvapení, ktoré vám vyrazia dych a prinesú úplne iný pohľad na krajinu.

Jednou z hlavných atrakcií sú nepochybne Plitvické jazerá, ktoré sú mimoriadne fotogenickým miestom, o čom svedčia aj davy návštevníkov, ktorí sem každoročne prichádzajú. Teraz si ale predstavíme miesto, o ktorom ste možno nikdy nepočuli.

Skrytá dedinka Kotli

Ak hľadáte skryté klenoty Chorvátska, dedinka Kotli sem nepochybne patrí. Nachádza sa v severnej časti krajiny, na polostrove Istria. Kotli je okrem prírodných krás výnimočná aj tým, že si zachovala svoj vzhľad z 19. storočia, mlyny, ktoré boli niekedy v plnej prevádzke aj pôvodné domčeky, informuje Croatia Week.

Vymizol z nej život a zastal čas

Práve vďaka odtrhnutiu sa od ostatného sveta sa to tejto dedinke podarilo. Ako uvádza My Istria, v minulosti bola domovom 17 rodín, ktoré sa ale postupne v 60. rokoch minulého storočia odsťahovali. Takže z nej vymizol život, za to prírodné dedičstvo na tomto mieste skutočne prekvitá.

Ako vysvetľuje web Explore-Croatia, Kotli v minulosti prosperovala a pýšila sa prívlastkom vedúcej hospodárskej obce regiónu. Dôvodom boli vodné mlyny, ktoré sa zachovali a môžete ich obdivovať dodnes. Fungovalo ich tu až 60, no zostal v prevádzke iba jeden. V súčasnosti ide o chránený vidiecky komplex, kde akoby zastal čas. A presne takto výnimočne sa pri jeho objavovaní môžete cítiť aj vy.

Terasovité jacuzzi s tyrkysovou vodou

Sprievodca Istriou dedinku nazval zelenou oázou. Dôvodov je hneď niekoľko. V obklopení sýto zelenej prírody sa nachádza pretekajúca rieka Mirna. A ako už avizuje samotný názov „Kotli“ preteká útvarmi pripomínajúcimi kotle a vytvára vodopády alebo tyrkysové bazény, ktoré sa podobajú obľúbené svetoznáme turecké Pamukkale. Ak náhodou neviete, Pamukkale je názov pre viac ako 2700 metrov dlhý a 160 metrov vysoký travertínový „kopec“ s množstvom snehovobielych terás, kaskád a prírodných jazierok s termálnou vodou.

Podobné unikátne terasovité jazierka, iba v menšom, nájdete aj tu. Očaria sýtou farbou vody a nachádzajú sa uprostred lesa, kde vás od tohto zážitku nebude nič rušiť.

Prírodné kúpele pod holým nebom

Upozorňujeme, že počas letných dní, kedy neprší, tieto prírodné „bazény“ vysychajú. Ak ale budete mať šťastie a vaša návšteva sa bude prekrývať s letnou búrkou, čaká tu na vás unikátny zážitok.

Výnimočnejší, než aký sa vám dostane napríklad na prímorských plážach, pretože sa táto oblasť zmení na kúpele a jacuzzi pod holým nebom. To platí aj o zvyšku roka, kedy nie je tak teplo a sucho, ako počas najhorúcejších dní bez zrážok.

Pokojné miesto na kúpanie a spestrenie dovolenky pri mori

Ak sa sem vyberiete, máte možnosť ubytovať sa priamo v jednom zo zachovalých miestnych domčekov. Zoberte si ale so sebou dostatočné zásoby jedál. Reštaurácia sa tu síce nachádza, no nebude ničím výnimočným, ak práve počas vašej návštevy bude zatvorená. Niet sa čomu čudovať, už 40 rokov tu nikto nežije.

Návštevníci podľa komentárov na TripAdvisor na tomto mieste vyzdvihujú predovšetkým nedotknutú prírodu a spomínajú, že ide o pokojné miesto na kúpanie, ktoré spestrilo ich dovolenku pri mori. Celkovo je dedinka Kotli odľahlým miestom, ku ktorému len tak nezablúdite, no oplatí sa sem cielene odbočiť z hlavnej cesty a tento prírodný poklad spoznať na vlastné oči.