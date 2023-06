Nemohol prehĺtať, hrozilo mu to najhoršie. Toto je dôvod, prečo by ste vždy mali namočiť chia semienka

Chia semienka sú čoraz viac populárnejšie a často sú propagované ako mimoriadne zdravé jedlo, ktoré pomáha pri chudnutí. To je síce fajn, no nemali by sme zabúdať na to, že tieto semienka, ak sa konzumujú samostatne, by sa predtým mali namočiť. Jeden muž to neurobil a následne musel vyhľadať lekársku pomoc.

Prehltol suché chia

Kazuistika, o ktorej píše portál IFL Science je z roku 2014 a opisuje 39-ročného muža, ktorý prišiel na lekársku pohotovosť so silnými bolesťami v hornej časti žalúdka, pričom nemohol nič prehltnúť, ani svoje sliny. Rýchlo sa ukázalo, že 12 hodín predtým prehltol suché chia semienka v množstve polievkovej lyžice a zapil ich pohárom vody.

Chia semienka majú pôvod na území Mexika a Guatemaly a používali sa od čias Aztékov. Sú cenné pre vysoké množstvo bielkovín, omega-3-mastné kyseliny a vlákninu. Ich konzumácia zlepšuje kardiovaskulárny systém a zlepšujú hodnoty glykémie. Po pridaní do tekutiny okamžite okolo seba vytvárajú hydrogélovú kapsulu, ktorá absorbuje vodu až na 27-násobnú hmotnosť. Ich konzumácia tak spôsobuje pocit plnosti a môže pomôcť pri chudnutí.

Muž pravdepodobne zjedol chia semienka pre ich dobré vlastnosti na ľudský organizmus, avšak keďže si ich dal „nasucho“ a až potom zapil vodou, semienka sa zväčšili ešte pred dosiahnutím žalúdka a zablokovali pažerák.

Pomohol gastroskop

„Vznikol tam gél zo semien, konzistencia bola podobná plastelíne Play-Doh, nebola tuhá, ale ani tekutá. Preto bolo veľmi ťažké odstrániť prekážku,“ napísali lekári.

Spočiatku sa snažili mužovi pomôcť endoskopom a hmotu chia semienok pretlačiť do žalúdka. Kvôli konzistencii ale semená nepovoľovali. Rovnako nepomohli ani uchopovacie kliešte. Lekárom napokon pomohol gastroskop určený pre novorodencov, ktorým postupne vtláčali malé množstvo gélovitej hmoty do žalúdka.

V roku 2014 to bol prvý takýto popísaný prípad. Jedným z dôvodov, prečo k tomu došlo, bolo, že muž trpel dysfágiou, čiže mal poruchu prehĺtania, a tiež zúžený pažerák. Porucha v kombinácii so suchými semienkami, ktoré boli následne zaliate vodou, spôsobili mužov nepríjemný stav.

Aj keď ide o veľmi raritný prípad, lekári odporúčajú, aby chia semienka ľudia konzumovali až po namočení, keď vstrebú do seba všetku tekutinu.