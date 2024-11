Nela Pocisková priznala, čo je pre nich s Filipom výzvou vo výchove detí. Nad týmto budú mnohí rodičia krútiť hlavou

Obľúbená herečka a speváčka nedávno vyšla s pravdou von, že je perfekcionistkou, čo sa odráža nielen v práci, ale aj vo výchove detí. Snaží sa byť čo najlepšia vo všetkých oblastiach svojho života, hoci už spomalila vďaka deťom. Tie ju naučili, že dôležitejšie sú iné veci.

Multitalentovaná Nela Pocisková je na seba prísna. Snaží sa odviesť prácu na sto percent, no nedávno priznala, že to nie je prechádzka ružovou záhradou. Úspech prirovnáva k droge, ktorú chce človek neustále zažívať. No v tomto však netkvie tajomstvo, vďaka ktorému je šťastná.

Nemá rád hračky

Úsmev na tvári jej vyčaria iné hodnoty. Medzi ne patrí jej rodina a deti s manželom a hercom Filipom Tůmom. Obaja si užívajú radosti so svojimi ratolesťami, no ako naznačili v rozhovore pre Šarm, momentálne riešia jeden problém. Ten aktuálne predstavuje, čo sa týka výchovy detí, úplne jednoduchú činnosť, ktorú rodičia považujú za samozrejmú a nemajú s ňou akákoľvek starosti.

Zatiaľ čo sa mnohé deti prostredníctvom rôznych spoločenských hier naučia zábavnou formou niečo nové a rozvíjajú svoje schopnosti, starší syn Hektor sa zabáva pri niečom inom. „Začali sme to nedávno doma trochu riešiť, pretože naše deti, najmä Hektora, nebavia hračky. Hľadáme preto rôzne iné cesty ako tráviť spoločný čas,” prezradila Nela.

Čo preferuje?