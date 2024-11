Nela Pocisková odhalila pozadie svojej dlhoročnej kariéry. Jej úprimné slová mnohých odrovnajú a donútia ich zamyslieť sa

Dvojnásobná mamička a úspešná herečka sa vydala na spevácku dráhu, ktorú už rozbehla vo veľkom. Vydala nový album, nasledoval krst a momentálne sa pripravuje na turné. Keďže už má čo-to za sebou, môže za tie roky zhodnotiť, čo jej v kariére najviac vyhovuje a naopak, čo nemá rada.

Herečka Nela Pocisková sa netajila svojím perfekcionizmom a tým, ako zvykla makať. Vo svojej práci sa snažila byť čo najlepšia, no potom prišiel zlom, vďaka ktorému viac spomalila. Jej vlastné deti ju pribrzdili a ukázali, čo je v živote najdôležitejšie.

Úspech je ako droga

Hoci už na seba nie je taká prísna ako kedysi, práce sa, samozrejme, nevzdala a najnovšie sa snaží vzkriesiť svoju hudobnú kariéru. Po minulé roky sa venovala skôr herectvu a tiež starostlivosti o svoje dve malé ratolesti, tentoraz sa naplno vrhla na spev, v ktorom nedávno podporila i obľúbenú speváčku a kamarátku Celeste Buckingham, ako uviedli Topky. Tá predstavila svoj nový videoklip a taktiež pokrstila Nelin album s názvom Cesta.

Celestin projekt je o neistote a potrebe neustále každému vyhovieť a porovnávať sa s ostatnými. Do podobnej témy sa pustila aj Nela, ktorá zároveň priznala, že kto raz okúsi, aký je potlesk diváka opojný, už nebude chcieť zažívať nič iné. Prirovnala to dokonca k závislosti.

„Ja si vlastne s odstupom času za tie roky uvedomujem jednu vec, že úspech je trošku droga, ten potlesk alebo nejaká odozva od diváka, to je niečo, čo človek keď raz zažije, tak už potom musí stále, neustále to hľadá, je to naozaj nejaká závislosť. Na druhej strane si tak sama sebe hovorím: toto je to, čo ma robí naozaj úprimne šťastnou alebo to robím preto, že tí druhí ľudia mi hovoria, aké to je úžasné? Robím to pre seba, alebo to robím pre nich?“ zamyslela sa speváčka a herečka.

Čo ju robí šťastnou?