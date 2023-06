Nechcete sa stať obeťou komárov? Týmto veciam by ste sa mali vyhnúť, inak vás poštípu. Vieme, čo vám určite pomôže

Na internete nájdete milión domácich receptov, ktoré sľubujú, že od vás komáre zaručene odoženú. Vedci sa ale pozreli na to, aké prostriedky sú tie najúčinnejšie a akým radám by ste určite veriť nemali.

Mydlo

Ako všetci vieme, mydlá ovplyvňujú našu vôňu, ale ľudia, ktorí používajú rovnaké mydlo, môžu voňať rôzne, píše web The Conversation. Avšak štúdia publikovaná tento rok v časopise Cell ukázala, že ľudia, ktorí sa umývajú značkou mydla Dove, priťahujú komáre o niečo viac ako tí, ktorí sa umývajú inými značkami mydla.

Sú však aj ľudia, pri ktorých značka mydla vplyv na komáre jednoducho nemá. Nič však nedáte za otestovanie rôznych značiek, možno medzi nimi nájdete také mydlo, ktoré vám pomôže zbaviť sa nepríjemných komárov.

Banány

Ak sa chcete vyhnúť štípancom od komárov, mali by ste podľa odborníkov toto leto vymeniť banány napríklad za hrozno. Vedcom sa totiž podarilo zistiť, že komáre viac priťahovala vôňa ľudí, ktorí jedli banán. Podobne ako v prípade mydla, ani tu to ale neplatí univerzálne pre každého a komáre si na vás možno zgustnú bez ohľadu na to, či ste jedli banány alebo nie.

Pivo

Milovníkov horkého nápoja jednoznačne nepotešíme. Štúdia publikovaná v roku 2010 totiž ukázala, že ľudia, ktorí pili pivo, priťahovali komáre viac v porovnaní s tými, ktorí pili vodu.

Dezodorant

Štúdia publikovaná v časopise Nature zistila, že zlúčenina v dezodorantoch (izopropyltetradekanoát) odpudzuje komáre tým, že im bráni pristáť na povrchu potretom dezodorantom. V skutočnosti sa počet pristátí komárov znížil o 56 %. Predstavte si, o koľko menej uštipnutí by to mohlo znamenať.

Navyše, komáre priťahuje aj ľudský pot. Dezodorant je teda ešte účinnejší v prípade, ak vykonávate fyzickú aktivitu. Navyše, keďže je leto, mali by ľudia myslieť aj na svoje okolie a zásoby dezodorantu jednoznačne poriadne doplniť.

Cesnak a vitamín B

Mnohí ľudia jedia cesnak a užívajú doplnky vitamínu B ako domáci prostriedok na odpudzovanie komárov. V štúdii z roku 2005 boli účastníci vystavení komárom po konzumácii cesnaku alebo placeba. Okrem iných meraní sa zaznamenával aj počet uštipnutí komármi a výsledky nepriniesli žiadny dôkaz o tom, že by cesnak komáre skutočne odpudzoval. Platilo to aj pri užívaní vitamínu B, na komáre žiadny účinok nemá.

Repelent

Aj keď by sa mnohí chemikáliám radšej vyhli a použili len prírodné prostriedky, jednoznačne ide o účinnú a ľahko dostupnú alternatívu.

Ošetrenie oblečenia insekticídnym prostriedkom

Ak sa vám nepozdáva myšlienka striekania repelentu priamo na pokožku, jednou z možností je aj ošetrenie oblečenia insekticídnym prostriedkom. Túto metódu využívajú napríklad aj príslušníci armády. Neraz totiž komáre štípu aj cez oblečenie, toto by však problém ľahko a efektívne vyriešilo.

Ak vám však nepomôže ani jedna z vyššie spomínaných metód, možno za to môže genetika. Tá totiž tiež ovplyvňuje to, ako voniame, a teda aj to, do akej miery budeme pre komáre príťažliví.