Priťahujete komáre? Pomôcť môže zmena mydla, jedno konkrétne ich doslova odpudzuje, tvrdí nová štúdia

S príchodom čoraz teplejších dní sa aj v našich obydliach začínajú objavovať nezvaní hostia z hmyzej ríše. Ubrániť sa im niekedy môže byť naozaj ťažké a niekedy aj tie najúčinnejšie rady môžu vyjsť nazmar. Dlho sa hovorilo, že ak chcete odpudzovať komáre, stačí zmyť pot mydlom. Vedci ale prišli na to, že to nemusí úplne fungovať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Možno ste aj vy patrili k ľuďom, ktorí verili, že komáre sa živia len krvou ľudí a zvierat. Nie je to ale úplne tak, energiu totiž dopĺňajú napríklad aj nektárom z ovocia. Umyť sa teda mydlom, ich pred útokom na vaše telo neodradí, niekedy je to práve naopak. Vedci z Polytechnickej univerzity v americkom štáte Virginia prišli na to, že niektoré mydlá komáre doslova priťahujú a výsledky publikovali v novej štúdii, informuje web Medical News Today.

Test s mydlami

Ako vedci zistili, komáre k vám môže priťahovať najmä kvetinová či ovocná vôňa mydla, ktorým ste sa umyli. Vo svojom výskume vedci testovali štyri značky najbežnejších mydiel používaných v amerických domácnostiach. Samičkám komárov, o ktorých je známe, že len ony cicajú krv, boli predhodené dva rôzne druhy vzoriek. Prvým bolo nosené, no nevypraté oblečenie, tým druhým bolo oblečenie nosené, no vypraté v rôznych druhoch mydla.

Ako ste mohli tušiť, samičky komárov prevažne sadali na oblečenie vypraté, nie však vo všetkých 4 druhoch mydla. Jeden ich odpudzoval.

Jedna vôňa ich odpudzovala

Už vyššie sme uviedli, že komáre v prípade núdze čerpajú energiu okrem krvi aj na ovocných stromoch či rôznych druhov kvetov. Práve ovocné a kvetinové vône boli vo vedeckom experimente pomerne veľkým lákadlom. Dá sa teda viac než predpokladať, že práve ľudia, ktorí používajú mydlá, sprchovacie gély či šampóny s týmito vôňami, sú častejšie terčmi útokov komárov.

Samozrejme, pokiaľ patríte k tej skupine ľudí, ktorá si nevie predstaviť sprchu bez napeneného a voňavého mydla, nezúfajte. Vedci totiž zistili, že jedna konkrétna vôňa pre komáre lákadlom, prekvapivo, nebola. Išlo o mydlo s vôňou kokosu.

Repelent je stále najúčinnejšou ochranou

V tomto prípade ale nejde o žiadny prelomový výsledok novej štúdie. Už predchádzajúce výskumy totiž naznačili, že kokosové oleje komáre odpudzujú. Zdá sa teda, že ak chcete mať od komárov pokoj, stačí zmeniť vôňu mydla či sprchovacieho gélu, ktorý používate.

Vedci ale zároveň upozorňujú, že žiadne mydlo nedokáže nahradiť účinky akéhokoľvek repelentu. Ak sa teda chcete komárom ubrániť, siahnite radšej po niečom účinnejšom, než je mydlo. To dokáže len mierne zvýšiť ochranu pred nimi.