Nechce mať s ním nič spoločné: Transgender dcéra Elona Muska sa vzdialila otcovi, schválili jej žiadosť na zmenu mena

Začiatkom týždňa sa v médiách objavila správa, podľa ktorej sa transgender dcéra Elona Muska rozhodla pre právnu zmenu pohlavia z muža na ženu a aj zmenu mena, aby sa zbavila priezviska Musk. V tomto prípade dôvodom bolo to, že so svojím otcom už nechce mať nič spoločné. Unilad po niekoľkých dňoch informoval o tom, že súd jej žiadosti vyhovel, a tak sa môže nadobro zbaviť priezviska Musk.

Ako sa spomínalo v dokumentoch, ktoré boli predložené pred súd, dcéra Elona Muska sa rozhodla verejne dištancovať od svojho otca. Najvyšší súd Los Angeles jej požiadavkám vyhovel a bola jej uznaná zmena mena. Oficiálne sa z Xaviera Muska stáva Vivian Jenna Wilson.

Tesla CEO Elon Musk's son Xavier, 18, files petition to change their GENDER to become a woman named Vivian Jenna Wilson and says 'I no longer lwish to be related to my biological father in any way, shape or form'

Grimes is now said to be dating transgender Chelsea Manning pic.twitter.com/g6EeFg2cBl

