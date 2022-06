Uráža Gatesa, vtipkuje o sexuálnom zneužití. Zamestnanci SpaceX prosia Muska, aby sa prestal strápňovať

Elon Musk čelí kritike zo strany zamestnancov spoločnosti SpaceX. Tí mu napísali otvorený list, v ktorom komentujú to, ako sa správa na sociálnych sieťach. Vraj ich tak strápňuje a mal by s tým prestať.

Zamestnancom sa nepáči, že ich strápňuje

Zamestnancom SpaceX sa nepáči, ako sa Elon Musk správa na sociálnych sieťach, najmä na Twitteri. Napísali mu preto otvorený list. Ako píše portál Daily Mail, uverejnený bol prostredníctvom interného komunikačného systému, ktorého súčasťou je približne 2 600 zamestnancov.

Podľa zamestnancov sú Muskove príspevky na sociálnych sieťach neprofesionálne. Najmä príspevky, ktoré napísal v posledných mesiacoch, sú podľa nich rušivé a trápne a negatívne vplývajú na reputáciu spoločnosti. Musk by ako generálny riaditeľ spoločnosti mal vedieť, že to, čo napíše na sociálne siete, reprezentuje nielen jeho, ale aj celú spoločnosť SpaceX.

K otvorenému listu sa zatiaľ vyjadrilo približne 100 zamestnancov, pričom väčšina z nich s vyjadrením súhlasí. Očakávajú, že vedenie spoločnosti ich taktiež podporí a Muska napomenie. Elon, ktorý stojí na čele SpaceX, ale aj Tesly, využíva Twitter ako nástroj na vyjadrenie neraz kontroverzných myšlienok.

Uráža Gatesa či Bezosa

Rád sa vyjadruje aj k otázkam politiky. Tá vie ľudí vždy rozhádať. Vtipkuje aj ohľadom obvinení na jeho adresu, ktoré sa médiami prehnali len nedávno. Letuška, ktorá ho sprevádzala na letoch, ho obvinila zo sexuálneho obťažovania. Ako sme vás informovali aj my, Musk jej vraj výmenou za sexuálne služby sľúbil koňa. Teraz Musk vtipkuje, že ak sa niekto dotkne jeho údu, daruje mu koňa. Vyzýva ženu, pred ktorou sa mal odhaľovať, aby popísala akúkoľvek jazvy alebo tetovania, o ktorých nikto z verejnosti nemôže vedieť.

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

Jeden z užívateľov Twitteru sa ho opýtal, či si myslí, že chodenie do práce je v porovnaní s prácou z domu zastarané. Na to Musk odpovedal, že ľudia by mali predstierať, že pracujú, niekde inde. V posledných týždňoch využíva Musk Twitter aj na detinské podpichovanie miliardárov, vrátane Jeffa Bezosa či Billa Gatesa. K fotografii Billa Gatesa pripojil emotikon tehotného muža s komentárom, že to je pre prípad, keby sa niekto rýchlo potreboval zbaviť erekcie.

Zamestnanci tvrdia, že Muskove príspevky neodrážajú ich talent, úsilie, ale ani hodnoty, ktoré spoločnosť SpaceX uznáva. Od vedenia spoločnosti žiadajú, aby konala okamžite.