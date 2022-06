Peklo na dovolenke: Žena začala silno krvácať, potrat odmietli vykonať. Hrozí jej smrť, lekári nerobia nič

Keď sa Andrea Prudente a Jay Weeldreyer rozhodli vycestovať z USA na dovolenku na Maltu, netušili, že sa premení v obrovskú nočnú moru. BBC informuje, že tehotná Andrea začala počas noci silno krvácať a ukázalo sa, že jej dieťa nemá žiadnu šancu na prežitie. Srdce mu stále bije, takže tu nemôže podstúpiť interrupciu, no Andrea kvôli tomu čelí ohrozeniu života.

Malta je krajina, v ktorej vládnu prísne pravidlá, čo sa týka umelého prerušenia tehotenstva. Jedny z najprísnejších v Európe. Ako to dokazuje aj tento smutný prípad, interrupcie sú tu zakázané, a to aj v prípade, že plod nemá žiadnu šancu na prežitie.

„Modlia sa, aby srdce ich malej dcérky prestalo biť skôr, ako Andrea dostane smrteľnú injekciu,“ opisuje zúfalú situáciu, v ktorej sa pár ocitol, BBC.

Andrea Prudente’s pregnancy is unviable, but no doctor in Malta can terminate it. Her husband says what she is enduring is “torture.”https://t.co/3LXPkTtzcl

— VICE World News (@VICEWorldNews) June 22, 2022