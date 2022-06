Ďalší úder pre Muska: Jeho transrodový syn požiadal o zmenu pohlavia aj mena, aby s ním nemal nič spoločné

Po obvineniach zo sexuálneho obťažovania a otvorenej kritike zo strany jeho zamestnancov prichádza pre Elona Muska ďalšia rana, tentokrát priamo od jeho transgender syna, ktorý s otcom už nechce mať nič spoločné, píše DailyMail. Rozhodol sa pre právnu zmenu pohlavia z muža na ženu a aj zmenu mena, aby sa zbavil priezviska Musk.

18-ročný Xavier je jedným zo synov z Muskovho prvého manželstva s Justine Wilsonovou, ktoré sa rozpadlo v roku 2008. Teraz obleteli svet správy o podaní súdnych dokumentov, ktorými žiada zmenu svojho pohlavia a taktiež svojho priezviska. To súvisí priamo s jeho otcom, s ktorým už nechce mať nič spoločné.

Tesla CEO Elon Musk’s son Xavier, 18, files petition to change their GENDER to become a woman named Vivian Jenna Wilson and says ‚I no longer lwish to be related to my biological father in any way, shape or form‘

Grimes is now said to be dating transgender Chelsea Manning pic.twitter.com/g6EeFg2cBl

— Lilian Chan (@bestgug) June 21, 2022