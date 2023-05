Našli ho a zastrelili: Toto je dôvod, prečo mŕtvolu Usámu bin Ládina hodili po zabití do oceánu

Bol nepriateľom číslo jeden a najhľadanejším mužom v modernej histórii Spojených štátov amerických. Usáma bin Ládin, niekdajší vodca teroristickej organizácie Al-Káida, bol špeciálnou jednotkou amerického námorníctva zastrelený 2. mája 2011.

O smrti bývalého vodcu jednej z najobávanejších teroristických organizácií koluje množstvo poloprávd a špekulácií. Špeciálne jednotky amerického námorníctva Navy SEALS ho začiatkom mája 2011 našli a nemilosrdne zastrelili pri prestrelke v jednom z jeho pakistanských úkrytov, píše web Unilad.

Oficiálne správy hovoria, že telo Usámu bin Ládina hodili do mora na nešpecifikované miesto z americkej lode USS Carl Vinson, pričom dodržané mali byť všetky moslimské tradície spojené s pochovávaním. Mnohí ale oficiálnej verzii amerických úradov neveria.

Na pochovanie mali 24 hodín

Pravdou ale je, že rozstrieľané telo teroristického vodcu skutočne v mori skončilo a je len veľmi málo tých, ktorí vedia, kde presne, píše Unilad.

Po zastrelení bin Ládina riešili príslušníci amerických vojenských síl niekoľko problémov. Usmrteného teroristu, zodpovedného za najkrvavejšie útoky na Spojené štáty, museli pochovať do 24 hodín od jeho skonania.

Keď jednotka bin Ládina zastrelila, vojaci sa presunuli naspäť do Afganistanu, kde bolo mŕtve telo teroristu podrobené DNA testom, aby sa potvrdila jeho identita. No kým poprava vodcu Al-Káidy bola pre vojenské sily prioritou číslo jeden, to, čo následne spravia s jeho telom, už nie.

Prečo napokon skončilo telo v mori?

Kremácia nepripadala do úvahy, nakoľko je v islame zakázaná. No a pochovať ho do zeme taktiež medzi možnosťami nebolo. Navyše, jeho domovská krajina – Saudská Arábia – telo odmietla prevziať a pochovať na svojom území. Existovali totiž obavy, že z miesta posledného odpočinku bin Ládina sa stane niečo ako „teroristická svätyňa“.

Bolo teda rozhodnuté, že teroristu pochovajú v mori a v súlade so všetkými tradíciami, ktoré Moslimovia vyznávajú. Znamená to, že jeho mŕtve telo prešlo umytím, zabalením do bielej látky, pričom zabezpečený bol aj náboženský obrad pri pochovávaní.

Následne bolo telo – zabalené do vreca so závažím – naložené na loď USS Carl Vinson a za pomoci drevených dosiek vytlačené do mora. Toto všetko stihli americkí vojaci dokonca len v priebehu 12 hodín. Bin Ládina pochovali na neznámom mieste, aby ho nikto nikdy nenašiel. Aj tu, samozrejme, existujú výnimky a niektorí odvážlivci tvrdia, že presné miesto odpočinku poznajú.

Mnohí oficiálnym správam neveria

Samozrejme, tak ako pri každej udalosti týkajúcej sa misií amerických námorných či iných síl, aj v tomto prípade oficiálne správy mnohí spochybňujú. Odvolávajú sa na fakt, že nikdy nebola oficiálne zverejnená fotografia mŕtveho Usámu bin Ládina. Problémom bolo, že keď bol popravený Saddám Husajn, zverejnené boli nielen fotografie jeho tela, ale aj video z popravy. Takisto boli zverejnené aj fotografie tiel jeho dvoch synov Udaja a Kusaja, ktorých popravili Delta Force.

Telo bin Ládina však ale bolo údajne tak zohavené, že jeho fotografie skrátka nemohli byť zverejnené, píše podľa portálu Netky.sk vo svojej knihe No Easy Day člen tímu Navy SEAL Team Six, Matt Bissonnette. Stále však existujú aj takí, ktorí veria, že Spojené štáty americké bin Ládina nikdy nedolapili a jeho odstránenie si vymysleli.