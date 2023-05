Žena počas koncertu klasickej hudby zažila orgazmus. Sálou sa počas hrania Čajkovského ozývalo hlasné stonanie

Účasť na hudobnom koncerte dokáže v ľuďoch vyvolať všemožné prejavy emócií. No kým niektorí pociťujú radosť a nadšenie z toho, čo nielen počujú, ale aj vidia, v ostatných to môže vyvolať niečo úplne iné. Príkladom je neznáma žena, ktorá počas koncertu klasickej hudby údajne prežila orgazmus.

Takéto zvukové záznamy by asi nikto nechcel, aby obleteli svet. Stalo sa tak však nedávno po koncerte klasickej hudby vo Walt Disney Concert Hall v Los Angeles. Minulý piatok zazneli sálou okrem druhej časti Čajkovského piatej symfónie aj hlasné výkriky. Prítomní ich opísali ako „ženské žiadostivé stonanie“, píše web LAD Bible.

Ako uviedla pre médiá Molly Gantová, jedna z účastníčok koncertu losangeleských filharmonikov, zvuky ako pri orgazme sa ozývali z jedného z diváckych balkónov.

„Všetci sa otočili, aby sa pozreli, čo sa stalo,“ povedala Grantová pre noviny. Tá sedela vo vedľajšom balkóne.

„Videla som tú mladú ženu po tom, ako sa to stalo a predpokladám, že mala orgazmus. Ťažko dýchala a jej partner sa usmieval a pozeral na ňu, akoby nechcel, aby sa cítila trápne. Bolo to veľmi milé,“ cituje návštevníčku LAD Bible.

Na koncerte bol prítomný aj britský skladateľ Magnus Fiennes, brat herca Ralpha Fiennesa (lord Voldemort z Harryho Pottera). Ten sa na Twitteri vyjadril, že počas hrania filharmónie skutočne bolo počuť v sále hlasité ženské stonanie. A nech nad dôvodmi, čo to mohlo byť, premýšľal akokoľvek, je presvedčený, že žena v publiku mala „hlasný a plný orgazmus“.

Went to see @LAPhil play @Thomasades and Tchaikovsky 5 last night. A woman in the audience had loud and full body orgasm during the 5th's second movement… Band politely carried on. Props to LAPhil (and Pytor Ilyich) for bringing it on….

— Magnus Fiennes (@magnusfiennes) April 29, 2023