Najnechutnejší film vznikol na základe vtipu o pedofilovi: Tvorcovi Ľudskej stonožky ostala zvrátená myšlienka v hlave

Ľudská stonožka patrí k najťažším hororom na filmovej scéne a viacero kritikov tento film rázne odcudzuje. Nájde sa však aj skupina ľudí, pre ktorých sú nechutné zábery hotovým dielom, pričom tento názor zastáva aj tvorca filmu. Ten priznal, čo a kedy ho vlastne inšpirovalo k výrobe tohto hororu, píše The Guardian.

Film Ľudská stonožka vzbudil u väčšiny ľudí primárne len dve emócie: rázny odpor, ale aj filmársky a príbehový obdiv za zvrátené postupy a myšlienky tvorcov. Režisér filmu, Tom Six, sa postaral o jeden z najnechutnejších a najkritizovanejších zvrátených filmov všetkých čias, ktorý je označovaný aj za ten úplne najhorší horor všetkých čias. On sám je však na svoju tvorbu hrdý.

O horore, ktorý vyšiel v roku 2009, jeho autor povedal, že je to brilantný film a on nie je jediný, kto si to myslí aj napriek zlým recenziám. Nevadilo mu dokonca ani to, že prvý diel z nechutnej trilógie nezarobil enormné množstvo peňazí.

Nápad vznikol na základe vtipu

Vo filme ide o šialený medicínsky experiment, ktorý vykonáva chirurg Josef Heiter. Dve americké turistky a jeden japonský muž sa ocitnú v zariadení, kde má s nimi Heiter konkrétny plán, a síce, zošiť im ústa s konečníkom a vytvoriť tak ľudskú stonožku. Aby nemohli ujsť, roztrhal im väzy v kolenách. Potravou boli ich vlastné výkaly.

Tento nápad, ktorý prišiel extrémne zvrátený aj samotným hercom na kastingu, je však medicínsky možný, čo si Six potvrdzoval aj priamo u chirurga. Otázka znie, ako mu vlastne napadlo vôbec premýšľať o niečom takom? Odpoveď poskytol v rozhovore, kde prezradil, že to celé vzniklo na základe vtipu.

„Videl som v televíznych správach reportáž o tom, ako pedofil dostal za svoje činy naozaj nízky trest. V tej chvíli som povedal, že lepším trestom by pre neho bolo, ak by mu prišili ústa k análu nejakého kamionistu. Tá myšlienka mi ostala v hlave,“ povedal.

Film bol okrem toho inšpirovaný aj druhou svetovou vojnou a zvrátenými lekárskymi pokusmi Mengeleho, ktorý tiež pracoval na „vytvorení“ siamských dvojičiek a podobných experimentov.