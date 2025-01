Najluxusnejší hotel na Slovensku vznikol z liečebne duchov. Pribúdajú u nás špeciálne lacné čerpačky, budú sa rozširovať

Náš portál v priebehu týždňa prinesie veľké množstvo článkov. Nie je možné, aby ste obsiahli všetko, čo publikujeme. Preto vám prinášame prehľad PREMIUM článkov, ktoré u nás nájdete. Medzi nimi sú mnohé zaujímavé rozhovory či vyjadrenia odborníkov na rôzne témy, ale nájdete tu aj mnohé články o udalostiach, ktoré by vás určite mohli zaujímať.

Ficovu vládu čaká ťažký rok

Či už si to pripustíme alebo nie, politika sa dotýka každého z nás. Všimnúť sme si to mohli na cenách v obchodoch, alebo na atmosfére v spoločnosti. Radi by sme mali vešteckú guľu, aby sme vedeli predpovedať, čo sa bude diať a na čo sa máme pripraviť. Nič také však nefunguje, a preto sa spoľahneme na politológa, ktorý nám pomenuje tie najpravdepodobnejšie témy tohto roka.

Rok 2025 bude zaujímavý, vládu Roberta Fica čakajú ťažké skúšky. Už teraz majú v parlamente len tesnú väčšinu, vládnutie im sťažujú spory v koalícii. Aké témy budú kľúčové, a čo môže spôsobiť Ficovej vláde najväčšie problémy, zisťoval náš redaktor od politológa Michala Cirnera.

Ficovu vládu čaká ťažký rok, hovorí politológ: Rebelujú huliakovci aj poslanci Hlasu, rozhodnú však iné témy

Kúpeľový klenot

Vonku je poriadna kosa, čo tak sa zahriať v termálnych kúpeľoch sídliacich v nádhernej historickej budove, kde si oddýchne vaše telo aj myseľ? Skvelou správou je, že za takýmto miestom nemusíte cestovať vôbec ďaleko, stačí za ním vyraziť do Maďarska.

Naša redaktorka pre vás našla skvelý tip. Termálne kúpele, ktoré sú jedny z najlepších a najväčších termálnych kúpeľov v Európe a máme ich doslova za rohom. Na svoje si tu prídu milovníci oddychu v horúcej vode, aj fanúšikovia sáun. Kúpele ponúkajú niekoľko bazénov s liečivou vodou, ktorej teplota dosahuje 35 – 40 °C. Užiť si tu môžete okrem vnútorných, aj vonkajší termálny bazén s vodou o teplote 36 °C. V lete si tu užijete aj bazén s vlnobitím.

Okúpete sa tu v 40 °C vode a aj pod holým nebom: Pár minút od našich hraníc nájdete jedny z najlepších termálnych kúpeľov

Nové diaľnice v roku 2025

Ak všetko pôjde dobre (zaklopme si), tento rok sa dočkáme dokončenia takmer 50 kilometrov diaľnic. Rok 2025 by sa tak zapísal ako veľmi úspešný, finalizujú totiž viaceré veľké projekty. Téma slovenských diaľnic sa rokmi stala takpovediac evergreenom, nad ktorým už mnohí Slováci iba mávnu rukou, no pokiaľ všetko pôjde podľa plánu, obyvatelia mnohých obcí si vydýchnu.

Ak sa všetky projekty podarí dotiahnuť do zdarného konca, kameň zo srdca padne obyvateľom Ružomberka, ale aj Bratislavy, cez ktorú by sme mali jazdiť rýchlejšie a bezpečnejšie.

Nové diaľnice v roku 2025: Ušetrený čas pri Ružomberku, či hladší prejazd hlavným mestom. Tieto projekty čaká finalizácia

Rozhovor s Jurajom Ferkom

„Myslím si, že vďaka technológii profesia tréner psov úplne stratí svoj význam,“ povedal Juraj Ferko, ktorý je už viac ako 20 rokov profesionálny psí kouč, pričom vychoval cez 10-tisíc psov. Juraj Ferko nám v rozhovore prezradil, aká je najčastejšia chyba, ktorú robí takmer každý majiteľ psa, a pritom si to ani neuvedomuje. Tiež nám odhalil, čo si myslí o ostnatom a elektrickom obojku, ale aj o obojku, vďaka ktorému by mali psy vedieť rozprávať.

Naša redaktorka vyspovedala azda najznámejšieho slovenského trénera psov, ktorý cvičí týchto obľúbených domácich miláčikov už od roku 1999.

Tréner psov Juraj Ferko: Toto je chyba, ktorú robí každý majiteľ. Pitbulla by som označil za rodinného psa

Skúšanie trikov na spánok

Rýchlo zaspať, 8 hodín nevedieť o svete a potom sa zobudiť oddýchnutý, svieži a plný energie. Toto nie je pre každého prirodzená vec. Niekto nenávidí ranné vstávanie, pre niektorých je zas trápenie zaspávanie. Naša redaktorka sa preto rozhodla, že vyskúša niekoľko netradičných spánkových trikov, ktoré sľubujú spánok, aký ste ešte nezažili.

Skúsila tak čoraz populárnejšie prelepovanie úst páskou, ale aj odvar z banánových šupiek. Čo a ako zabralo? A aké sú najosvedčenejšie triky na spánok?

Prelepovanie úst páskou či vývar z banánových šupiek: Vyskúšala som bizarné spánkové triky, z tohto som mala obavy

Rusko očami cestovateľa

Jednou z najhorúcejších tém bola aj pracovná cesta niekoľkých koaličných poslancov do Ruska. Predseda SNS Andrej Danko odtiaľ štedro zásoboval sociálne siete fotografiami a videami z obchodov či z iných miest a opisoval tak Rusko jeho očami. Úplne iný pohľad však ponúkol cestovateľ František Hrabal-Krondak, ktorý v Rusku strávil tri roky.

Redaktorka sa ho pýtala najmä na život mimo Moskvy, v regiónoch. V rozhovore opisuje rozdiely naprieč krajinou, približuje, ako sa žije mimo Moskvy či Petrohradu a zdôrazňuje, že státisíce Rusov ešte stále žijú v dreveniciach bez kanalizácie a väčšina miliónových ruských metropol nemá systém MHD ani na úrovni Bratislavy či Brna.

Cestovateľ Hrabal-Krondak bol tri roky v Rusku: Státisíce ľudí žijú v dreveniciach bez kanalizácie. Mimo Moskvy to vyzerá inak

Rozhovor s urológom

„Ľudia sú schopní si „tam dole“ zaviesť všeličo a vždy ma niečo prekvapí,“ hovorí slovenský urológ Ján Švihra, ktorý je zároveň ambulantným aj operačným lekárom.

MUDr. Ján Švihra, PhD. momentálne pracuje ako odborný asistent na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, ako lekár v Univerzitnej nemocnici Martin a na klinike Váš lekár v Bratislave. Tiež je verejne známy na Instagrame, kde hovorí o urológii s trochou humoru.

Švihra v rozhovore s našou redaktorkou prezradil, aký najbizarnejší prípad zažil počas svojej odbornej praxe, ktorým mýtom v oblasti urológie ľudia najčastejšie veria, či sa dá penis zlomiť a aký je jeho názor na slovenské zdravotníctvo.

Urológ Ján Švihra: Nedávno sme jednému pacientovi vyťahovali z penisu mrkvu. Urológia je u nás stále veľké tabu

Najstaršia tatérka na svete

Ak si chcete niečo nechať zvečniť na pokožku, nie je v tom v podstate žiadny problém. Dohodnete si termín s miestnym tatérom či tatérkou a práca s prístrojom na tetovanie a v sterilných podmienkach štúdia môže začať.

Avšak umenie tetovania je až šokujúco stará praktika, ktorá sa dá vykonávať aj pomocou primitívnych nástrojov. Ak by ste naozaj chceli originálne tetovanie, ktoré nie je vôbec drahé, tak by ste sa mohli nechať potetovať od najstaršej, 107-ročnej tatérky.

Naša redaktorka sa pozrela na jej životný príbeh, a aj na to, ako sa k nej môžete dostať a čo všetko to bude stáť. S vlastným obrázkom by ste však u nej neuspeli, ale možno, ak by mala náladu, tak by sa nad vami zľutovala a na svojej koži by ste mali tetovanie ako nikto iný z okolia.

Má 107 rokov a je najstaršou tatérkou na svete: Tetovanie od nej stojí necelých 5 eur, ale získať ho je zložité

Lacnejšie pohonné hmoty

Automatizovanie rôzneho charakteru sa dostáva do popredia čoraz viac takmer v každom segmente služieb. Výnimkou nie sú ani čerpacie stanice. Ak sa rozhodnete využiť takúto čerpaciu stanicu, odmenou vám bude nižšia cena.

Takéto čerpacie stanice by sa mali už čoskoro objavovať po celom Slovensku. Okrem výhody v podobe ceny a nonstop otváracích hodín však prinášajú aj nevýhody.

Exkluzívne: Na Slovensku pribúdajú špeciálne čerpacie stanice, natankujete tu lacnejšie. Koncept mieri aj do ďalších miest

Život českého miliardára visí na vlásku

Leon Tsoukernik dokončil len niekoľko tried základnej školy, istý čas žil na ulici a kŕmila ho charita. Napriek tomu sa však vlastnými silami vypracoval medzi miliardárov a žije ako šľachta. Len nedávno však médiá obletela správa, že upadol do kómy následkom užitia rovnakej látky, aká kedysi pripravila o život Michael Jacksona. Je otázne, či sa ešte vôbec preberie.

Naša redaktorka sa pozrela na silný a úspešný príbeh tohto miliardára, ktorý sa z nuly vypracoval medzi najbohatších ľudí. A taktiež aj na to, ako je to s ním v súčasnosti.

Bol na ulici, no stal sa z neho miliardár: Život českého kráľa hazardu visí na vlásku, predávkoval sa drogou ako Jackson

Kontroverzný školský poriadok na cirkevnej škole

Na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre majú v školskom poriadku zvláštny bod. Píše sa tam, že pokiaľ študentka otehotnie, potrestá sa pokarhaním riaditeľa školy. Ide v tomto prípade o diskrimináciu?

Zatiaľ čo škola trvá na tom, že zákon neporušujú, odborníčka a riaditeľka organizácie Možnosť voľby hovorí, že jednoznačne ide o diskrimináciu. „Je to diskriminácia, ku ktorej dochádza vtedy, ak je nejaká osoba z určitého dôvodu znevýhodňovaná – v tomto prípade je diskriminovaná za to, že je tehotná,“ vysvetľuje. Aký názor má na túto tému ministerstvo školstva?

Exkluzívne: Žiačky majú čeliť na cirkevnej škole diskriminácii, za otehotnenie im hrozí riaditeľské pokarhanie

Najsadistickejšia matka Británie

Žiaľ, nie každé dieťa má šťastie mať milujúcich rodičov a teplý domov plný milých spomienok. Deti, ktoré si osvojila Eunice Spry, si prešli peklom, aké by nikto neprial ani tomu najhoršiemu nepriateľovi. Trvala na tom, že deti sú posadnuté diablom a usmievala sa pri vymýšľaní nových spôsobov, ako im kruto ublížiť. Jej adoptovanú dcéru to poznačilo natoľko, že si siahla na život.

Redaktorka interezu si preštudovala hrozivý prípad sadistickej ženy a v článku opísala, čo všetko robila adoptovaným deťom. Z mnohých šialených praktík sa človeku až obracia žalúdok.

Deti nútila jesť potkanie výkaly, tváre im odierala brúsnym papierom: Toto je najsadistickejšia žena Británie

Najluxusnejší slovenský hotel

História tatranských osád siaha približne do druhej polovice 19. storočia. Platí to aj o Štrbskom plese, ktoré je dnes zrejme najkomerčnejším horským strediskom na Slovensku. Ešte pred masívnym turistickým úspechom boli Tatry využívané predovšetkým na liečebné účely, no zárodky luxusu určeného pre najvyššie spoločenské vrstvy tu boli už na začiatku minulého storočia.

Osadu Štrbské pleso vo výške 1 350 metrov nad morom založil Jozef Szentiványi ešte v roku 1872. Asi málokto vie, že okrem samotného Štrbského plesa sa dnes Szentiványi spája pravdepodobne aj s najluxusnejším slovenským hotelom. Pochopiteľne, ide o Grand Hotel Kempinski, ktorý pozná asi každý návštevník ikonického plesa. Počas prechádzky okolo plesa je totiž takmer nemožné naň nenaraziť – nachádza sa v jeho tesnej blízkosti.

Náš redaktor, ktorý istý čas pôsobil priamo na Štrbskom plese, sa pozrel na históriu tohto jedinečného hotela a v článku vám priniesol to, ako sa z chátrajúcej pamiatky stal ikonický hotel Tatier.

Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska