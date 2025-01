Deti nútila jesť potkanie výkaly, tváre im odierala brúsnym papierom: Toto je najsadistickejšia žena Británie

Žiaľ, nie každé dieťa má šťastie mať milujúcich rodičov a teplý domov plný milých spomienok. Deti, ktoré si osvojila Eunice Spry, si prešli peklom, aké by nikto neprial ani tomu najhoršiemu nepriateľovi. Trvala na tom, že deti sú posadnuté diablom a usmievala sa pri vymýšľaní nových spôsobov, ako im kruto ublížiť. Jej adoptovanú dcéru to poznačilo natoľko, že si siahla na život. Zanechala však po sebe silný odkaz.

19 rokov trvajúca nočná mora

Ako informuje BBC, navonok Eunice Spry pôsobila ako starostlivá žena, ktorá pravidelne chodí do kostola a opatruje deti, ktoré si vzala do náhradnej starostlivosti. Eunice si osvojila viacero detí, už od začiatku však bolo jasné, že to nebolo z čírej dobrosrdečnosti. Už v 90. rokoch, v čase, keď mali deti len 4 či 5 rokov, ich bolo možné vidieť s papierom pripnutým na chrbte. V jednom z prípadov na papieri stálo upozornenie, že dieťa je zlé, pomočilo sa v posteli a nikto by s ním nemal prehovoriť. Dieťa si vraj len vynucuje pozornosť.

Po roku 1994 sa Eunice rozhodla, že sa s rodinou presťahuje do domu na farme a deti nebudú chodiť do škôlky či do školy, ale bude ich učiť doma. V žalobe sa neskôr uvádzalo, že to bolo preto, aby nikto nevidel príšerné poranenia, ktoré deťom spôsobovala. Jedno z detí malo len 8 rokov, keď sa prvýkrát pokúsilo o útek, no neúspešne.

Deti tiež hádzali listy a denníky s popismi hrôz, ktoré prežívali, cez plot k susedom, v nádeji, že sa ich niekto ujme a od Eunice ich zachráni. Bolo to však márne, Victoria Evans, Christopher Spry a Alloma Gilbert trpeli pod jej rukami podľa Metro neuveriteľných 19 rokov. Neskôr sa rozhodli o hororových rokoch prehovoriť verejne. Victoria mala len 2 roky, keď ju Eunice začala surovo mlátiť. Raz ju prichytila, ako zoškrabuje etikety z konzerv. Za trest ju prinútila zjesť to, čo bolo práve v jednej z nich, bola to potrava pre mačky. Inokedy nútila adoptívne deti jesť potkanie, ale aj vlastné výkaly. A to stále môžeme považovať za „miernejšie tresty“, ktoré im udeľovala, pričom sa zdalo, že jej fantázia pri vymýšľaní krutých spôsobov ako deťom ubližovať nemala konca kraja.

Verila, že deti sú posadnuté démonom

