Aby ho nevyrúbali, na strome žila 738 dní. Julia Butterfly Hillová vykonávala potrebu do vedra, takmer ju zabila búrka

Kým niektorým na životnom prostredí príliš nezáleží, iní sa snažia aspoň separovať odpad alebo kupovať produkty predávané v obaloch, ktoré sú priateľské k prírode. Existuje však skupinka ľudí, ktorí by za životné prostredie pokojne položili aj svoj život. Patrí medzi nich aj Julia Butterfy Hillová, ktorá prežila na strome viac ako dva roky, aby ho zachránila.

Život jej zmenila autonehoda

Julii Lorraine Hillovej rodina nepovie inak ako Butterfly (čo v preklade znamená Motýľ). Prezývku dostala ako 7-ročná, keď jej počas túry na prste pristál motýľ a odmietal odletieť preč. Už od útleho veku mala blízko k prírode, v tom čase však ešte netušila, akú dôležitú úlohu raz zohrá pri záchrane obrov, ktorí sú na zemi už tisícky rokov. Viedla k tomu nehoda, v ktorej sa ocitla v roku 1996 ako 22-ročná. Šoférovala totiž auto, do ktorého odzadu narazil opitý vodič, píše portál Grist.

Julia utrpela vážne poranenia, vrátane poranenia mozgu a takmer prišla o život. Trvalo takmer rok, kým sa opäť zotavila. Uvedomila si však, že už nechce žiť tak ako dovtedy. Vo svojom živote potrebovala niečo viac, chcela, aby mala jej existencia zmysel. Opäť preto nasadla do auta a vydala sa s priateľmi na cestu, ktorá ju zaviedla až do Kalifornie. Práve v ten rok natrafila na skupinu ekoaktivistov, ktorí si hovorili Earth First. Ako informuje portál TIME, nebola to bežná ekoaktivistická skupina, na problémy týkajúce sa životného prostredia poukazovala občianskou neposlušnosťou.

Ich cieľom bolo chrániť sekvoje, ktoré boli už stáročia, ba dokonca tisícročia súčasťou lesov, no drevárska spoločnosť Pacific Lubmer Company sa ich pokúšala zlikvidovať. Jednou z taktík, ktorú skupina využívala, bolo brániť stromy vlastným telom, a to sedením v ich korunách. Julia neváhala a okamžite sa prihlásila ako dobrovoľníčka. Jej domovom sa stala obrovská sekvoja stará možno aj viac ako 1500 rokov. Nevediac, ako dlho to potrvá (odhadovala to nanajvýš na tri či štyri týždne), Julia sa usídlila vo výške takmer 55 metrov nad zemou. Stromu sa rozhodla dať meno Luna, píše The Washington Post.

Na strome žila 738 dní

Priznala, že by nikdy nebola povedala, že raz bude žiť na strome. Bez prestávky totiž v jeho korunách vydržala až 738 dní. Znie to neuveriteľne, no Julia sa skutočne stala rekordérkou vo svete „objímačov stromov“. Prvýkrát sa na konároch usídlila 10. decembra v roku 1997 a zliezla až 18. decembra 1999. Zišla až po tom, čo drevárska spoločnosť prisľúbila, že strom a jeho okolie nechá na pokoji.

Ako si však iste dokážete predstaviť, nebol to vôbec ľahký boj. Ako sa dozvedáme z portálu Treesisters, aktivistka si na strome spolu s členmi Earth First vytvorila platformu s rozmermi 1,8 krát 2,5 metra, na ktorej si postavila improvizovaný prístrešok. Samozrejme, takmer okamžite si získala pozornosť médií. S ľuďmi komunikovala za pomoci telefónu nabíjaného solárnou energiou. Jedlo, vodu a ďalšie potrebné zásoby jej nahor nosili dobrovoľníci.

Aby toho nebolo málo, drevárskej spoločnosti sa to vôbec nepozdávalo a pokúšali sa jej zbaviť najrôznejšími spôsobmi. Chceli ju odstrašiť za pomoci helikoptér, vodných diel, spánok jej narúšali tým, že na ňu svietili ostrými svetlami a robili hluk. Pokúšali sa ju odrezať od zásob. Dokonca pálili stromy v jej blízkosti a neraz sa jej vyhrážali aj smrťou. Julia sa však odmietala vzdať, a to napriek tomu, že väčšinu času jej bolo chladno a mala na sebe mokré oblečenie. V korune stromu dokonca prežila aj extrémne intenzívnu búrku El Nino, ktorá lesom zmietala takmer 2 týždne, napriek tomu, že platforma na strome nebola príliš stabilná a miestami to bolo poriadne nebezpečné. Chvíľami sa platforma dvíhala z konára a zdalo sa, že napokon spadne.

Na osobnú hygienu využívala vedro

Prežila vďaka tomu, že jej intuícia našepkala, aby sa držala mladších a flexibilnejších konárov, ktoré sa vo vetre lámu menej často. Aj tak sa však bála, že zomrie. Po strome sa pohybovala bosá, aby mala väčšiu istotu, že sa nepošmykne, píše Encyclopedia. Pýtate sa, čo Julia celý ten čas na strome robila? Do kina či do reštaurácie si odskočiť nemohla.

Ako informuje portál Ecomall, väčšinu času si varila vegetariánske jedlá, čítala knihy alebo sa venovala písaniu poézie. Mala so sebou aj rádio a pravidelne jej chodili listy od fanúšikov, na ktoré odpisovala. V korune stromu nebola jednoduchou záležitosťou ani osobná hygiena, všetko potrebné musela vykonávať za pomoci malého vedra. Samozrejme, kúpeľ či sprcha na strome nehrozí, musela sa preto umývať tak, že sa utierala pomocou handry. Cvičenie jej nahrádzalo neustále lezenie po konároch stromu. Kým spočiatku bola istená bezpečnostným lanom, po dvoch týždňoch sa po strome naučila liezť aj bez neho.

Julii však nešlo o záchranu jediného stromu. Bezohľadné rúbanie lesa zapríčinilo prudké zosuvy pôdy, ktoré v roku 1997 pripravili o domov 7 rodín. Drevárska spoločnosť ich chcela umlčať tým, že im ako odškodné vyplatila niekoľko tisíc dolárov. Avšak tým, že Julia upútala pozornosť médií po celom svete, poukázala na to, aký je to problém vážny.

Človek bez lesov neprežije

Späť na zem zostúpila Julia až po tom, čo drevárska spoločnosť prisľúbila, že bude les rešpektovať a dokonca darovala 50 000 dolárov na jeho záchranu. „Rozumiem, že ma niektorí ľudia považujú len za špinavú hipisáčku objímajúcu stromy, nedokážem si však predstaviť, že by som mala vyrúbať niečo takéto. Skôr, než sa niekto dotkne motorovej píly, aby strom vyrezal, mal by na ňom prežiť dva roky,“ vyjadrila sa aktivistka podľa portálu Cultura Colectiva krátko po tom, ako z koruny zliezla.

Juliin pobyt na strome inšpiroval mnohých ľudí, ale aj celé hnutia. Dokonca aj sama aktivistka založila neziskovú organizáciu s názvom Circle of Life, ktorej cieľom je chrániť poklady prírody, ktoré sú na Zemi dlhšie ako ľudstvo samo. Snaží sa ľuďom ukázať, že žiť sa dá aj bez toho, aby sme ničili prírodu. Človek predsa prežije bez plastovej fľašky či bez papierového pohára. Neprežije však bez čistej vody a bez lesov.

Bola obvinená z ekoterorizmu, v Ekvádore ju počas protestov zatkli

Aktivista nepoužíva auto ani email, ukazuje, že aj jediný človek dokáže urobiť významnú zmenu. Okamžite po tom, čo opustila korunu stromu, sa z Julie stala celebrita. Inšpirovala piesne, filmy, ale aj knihy, medzi nimi napríklad dielo V korunách stromov z pera Richarda Powersa. Do dnešného dňa sa snaží žiť jednoduchým životom, ktorý nie je poháňaný peniazmi.

Spolupracovala aj s organizátormi kampane Activism Is Patriotism. Mnoho ľudí sa totiž snažilo zariadiť, aby bol aktivizmus vnímaný ako forma terorizmu, píše The Washington Post. V Ekvádore ju dokonca zatkli za to, že sa zúčastnila protestov na záchranu Amazonského pralesa. Chce, aby ju ľudia poznali nielen ako ženu, ktorá žila dva roky na strome, ale ako človeka, ktorý urobil všetko pre to, aby zmenil svet k lepšiemu.