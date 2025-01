Nové diaľnice v roku 2025: Ušetrený čas pri Ružomberku, či hladší prejazd hlavným mestom. Tieto projekty čaká finalizácia

Téma slovenských diaľnic sa rokmi stala takpovediac evergreenom, nad ktorým už mnohí Slováci iba mávnu rukou. Pravdou ale je, že tento rok by mohol byť v tomto smere skutočne kľúčový a pred dokončením stoja viaceré dôležité úseky. Pozrite si ich prehľad.

Kým uplynulý rok patril z hľadiska počtu dokončených kilometrov nových diaľnic k tým najhorším v našej histórii, rok 2025 by naopak mohol byť jeden z najdôležitejších. V najbližších dvanástich mesiacoch by mali finalizovať svoje práce robotníci na piatich úsekoch, pričom na niektoré motoristi čakajú už dlhé roky. Mohlo to byť ešte lepšie, ak by nedošlo k posunu v termínoch pri strategickom tuneli Višňové.

Celkovo sa pri súčasných plánoch na tento rok uvádza, že dokončených môže byť necelých 50 kilometrov nových diaľnic.

Križovatka, ktorá odľahčí Bratislavu, ale aj ušetrený čas pri Ružomberku

Prvým dôležitým úsekom, ktorý by sa mal dočkať dokončenia v roku 2025, je križovatka diaľnic D1 a D4. Ako vyplýva z oficiálneho webu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), celková dĺžka úseku je 3,6 kilometra a hodnota celého projektu sa pohybuje na úrovni 110 miliónov eur. Samotná križovatka mala byť hotová už v roku 2019, no nestalo sa tak. Zhotoviteľom je v súčasnosti poľská firma Budimex, ktorá podľa všetkého tohtoročný termín dodrží.

Ide o dôležitý krok, nakoľko v dôsledku chýbajúceho prepojenia našich diaľnic sa preťažuje doprava na frekventovanom Prístavnom moste. Denne cezeň prúdi množstvo kamiónov, ktoré smerujú do Rakúska a Maďarska. Vo všeobecnosti sa verí, že po dokončení križovatky sa spomínaný bratislavský úsek odľahčí aj o 4 000 vozidiel denne, čo pomôže k plynulejšej a bezpečnejšej premávke v hlavnom meste. Okrem križovatky je súčasťou projektu tiež rekonštrukcia a rozšírenie diaľnice D1.

