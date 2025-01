Prelepovanie úst páskou či vývar z banánových šupiek: Vyskúšala som bizarné spánkové triky, z tohto som mala obavy

Rýchlo zaspať, 8 hodín nevedieť o svete a potom sa zobudiť oddýchnutý, svieži a plný energie. Toto nie je pre každého prirodzená vec. Niekto nenávidí ranné vstávanie, pre niektorých je zas trápenie zaspávanie. Rozhodli sme sa preto, že vyskúšame niekoľko netradičných spánkových trikov, ktoré sľubujú spánok, aký ste ešte nezažili.

Na prelepovanie úst špeciálnou páskou sme sa pýtali už pred rokom, a to odborníčky na spánok Anny Schejbalovej. V tom čase sa vyjadrila, že registruje, že sú k dispozícii už dlhšiu dobu, no praktickú skúsenosť v spánkovom centre s nimi nemá.

Pásky na prelepovanie úst už dlhší čas na mňa pomerne často vyskakujú medzi facebookovými reklamami. Rozhodla som sa ich preto vyskúšať. Online ich nájdete v rôznych cenových reláciách, v priemere však balík stojí okolo 10 eur. Niektoré e-shopy sľubujú, že pásky podporujú dýchanie nosom a eliminujú nepríjemné chrápanie. Vraj ide o revolučný produkt, vďaka ktorému sa vaše telo o niečo lepšie v spánku zregeneruje. To moje sa však zrejme bude musieť regenerovať bez tohto vynálezu. Ako sa hovorí: sto ľudí, sto chutí, a mne sa vôbec nepáčilo lepiť si na ústa pásku.

2) Tape Your Mouth at Night:

Using mouth tape (like Hostage Tape) can train you to nasal breathe while sleeping.

Yes, it sounds crazy…

But after one night, you’ll notice the difference. pic.twitter.com/dV6AC2LpNW

— Justin Mihaly (@JustinMihaly) December 3, 2024