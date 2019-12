Najlepšie filmy roku 2019, ktoré na Slovensku nezožali úspech, no rozhodne ich musíte vidieť

Pri množstve filmov, ktoré sa každý rok dostanú do kín, je viac než ľahké stratiť prehľad. My sme tu však na to, aby sme do tohto chaosu vrátili poriadok. Prinášame vám preto zoznam najlepších filmov, ktoré nám dožičil uplynulý rok. V tomto článku sa pozrieme na tie filmy, ktoré sa do kín dostať nemuseli, nedočkali sa mediálnej pozornosti alebo mali príliš slabý marketing na to, aby sa stretli s úspechom. V krátkosti toto sú filmy, ktoré vám zrejme v roku 2019 ušli, no určite by ste ich mali vidieť.

Under the Silver Lake/ Záhada Silver Lake

ČSFD: 60 %

IMDB: 6,5/10

Záhada Silver Lake je dielom režiséra David Robert Mitchell, ktorý pred pár rokmi prišiel s veľmi netradičným indie hororom, ktorý by mimochodom tiež mal vidieť každý filmový nadšenec. V mysterióznej dráme Záhada Silver Lake môžeme vidieť opäť jeho typický podpis, no tentokrát pod jeho taktovkou exceluje Andrew Garfield.

Booksmart/ Šprtky to chcú tiež

ČSFD: 60 %

IMDB: 7,2/10

Debutový snímok režisérky Olivie Wilde, ktorú môžeme lepšie poznať ako fantastickú herečku, je výborným filmom, ktorý definuje súčasnú generáciu mladých ľudí. Film si síce získal patričné docenenie na domácej pôde, no u nás sa tak žiaľ nestalo. Môžem to prisúdiť aj neveľmi presnému prekladu Šprtky to chcú tiež, ktorý film prezentuje v úplne inom svetle, ako v skutočnosti je.

Gemini Man/ Blíženec

ČSFD: 59 %

IMDB: 5,7/10

Na tento ambiciózny projekt sme sa pripravovali veľmi dlho. Keď však konečne dorazil na plátna kín, stalo sa niečo, čo veľa filmových fanúšikov nečakalo. Gemini Man prepadol a to aj napriek tomu, že ide o revolúciu v tomto žánri. Film totiž využíva de-aging technológiu, vďaka ktorej si tu Will Smith zahral dvojúlohu seba a svojho mladšieho ja.

High Flying Bird

ČSFD: 63 %

IMDB: 6,2/10

Vedľa občas šliapne aj Netflix. Rozhodne sa však o filme High Flying Bird nedá povedať, že by išlo o zlý projekt. Ten sa bohužiaľ iba nedočkal takej priazne, akú by si zaslúžil. Film je netradičným thrillerom, ktorý vychádza zo športového prostredia a biznisu na jeho pozadí. Film je projektom režiséra Stevena Soderbergh, ktorý už tretí rok po sebe prišiel s fantastickou snímkou, ktora sa však vo výsledku stala finančným prepadákom.

Arctic/ Arctic: Ľadové peklo

ČSFD: 68 %

IMDB: 6,8/10

Ľadové peklo je veľmi slušný projekt, ktorý si však tiež nezískal pozornosť masových divákov. Mladý začínajúci režisér Joe Penna priniesol výborný dobrodružný film, ktorý rozpráva o hrôzach stroskotania v zamrznutej divočine. Hlavnú úlohu si vo filme zahral Mads Mikkelsen.

Polar

ČSFD: 63 %

IMDB: 8,4/10

Tu však ešte s Mikkelsenom nekončíme. Ten sa totiž objavil aj v novom Netflix film s názvom Polar. Ten rozpráva o nájomnom zabijakovi, ktorý sa chystá užívať si tučný dôchodok. V poslednej chvíli sa však jeho plány chtiac-nechtiac zmenia a on sa musí vydať na posledné misu. Štýlový a strhujúci projekt Polar vznikol pod záštitou Netflixu.

The Dead Don’t Die/ Mŕtvi neumierajú

ČSFD: 53 %

IMDB: 5,5/10

Tento rok sme mohli v kinách opäť vidieť nový film jedného z najlepších nezávislých režisérov súčasnosti, Jima Jarmuscha. Trošku zvláštna komédia o zombie apokalypse sa pozerá na svoj žáner veľmi netypicky a preto nečakajte žiaden Zombieland. Vo filme si zahrali hlavné úlohe Adam Driver a Bill Murray.

Alita: Battle Angel/ Alita: Bojový Anjel

ČSFD: 75 %

IMDB: 7,4/10

Dlho očakávaný projekt režiséra Roberta Rodrigueza tento rok konečne dorazil na plátna kín. Fantastická adaptácia komiksovej predlohy od autora Jikita Kišira dostala veľmi pútavú podobu. Film kombinuje CGI animáciu a hrané sekvencie, v ktorých môžeme vidieť hviezdne obsadenie vrátane Tarantinovho miláčika, Christopha Waltza.