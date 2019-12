Neuveríte, že sa naozaj odohrali. Toto sú najlepšie filmy roku 2019 natočené podľa skutočnej udalosti

Každý rok sa do kín dostane šialené množstvo filmov a bežný divák nemá šancu zachytiť všetky z nich. Tu však našťastie môžeme zakročiť my. Prinášame vám totiž sériu článkov, ktorej sa pozeráme na najlepšie snímky zo všetkých kategórii, ktoré boli nakrútené v roku 2019. A samozrejme nezabúdame ani na filmy, ktoré vznikli podľa skutočnej udalosti.

The Kid/ Kid

ČSFD: 86%

IMDB: 5,9/10

Začneme titulom, ktorý je síce založený na skutočných udalostiach, no jeho hlavná príbehová línia je čisto fiktívna. Snímka, v ktorom s hlavné úlohy zahrali Chris Pratt a Ethan Hawke, sleduje príbeh mladého chlapca, ktorý sa snaží vystopovať svoju unesenú sestru. Počas svojho dobrodružstva sa však pripletie pod nohy niekoľkým ikonickým postavám Divokého západu, medzi ktorými nechýba Billy the Kid.

Fighting With My Family

ČSFD: 72%

IMDB: 7,1/10

Fighting With My Family je titul, ktorý vyšiel z produkcie Dwayna Johnsona a rozpráva príbeh inšpirovaný rovnomenným dokumentárnym filmom z roku 2012. Snímka hovorí o dievčati, ktoré nasleduje svoj sen a stáva sa wrestlingovou zápasníčkou. Na ceste za vysnívanou kariérou však musí zvádzať viacero bojov, niektoré aj so svojou rodinou.

Ford v. Ferrari/ Le Mans ’66

ČSFD: 92%

IMDB: 8,3/10

Fantastická snímka režiséra Jamesa Mangolda rozpráva príbeh o tom, ako Caroll Shelby postavil pre Ford jedno z najlepších pretekárskych áut všetkých čias. Vo filme si Shelbyho zahral Matt Damon a jeho verného parťáka, pretekára Kena Milesa, stvárnil Christian Bale.

The Irishman

ČSFD: 78%

IMDB: 8,2/10

Prednedávnom sa na obrazovky používateľov Netflixu konečne dostal aj dlho-očakávaný titul The Irishman. Film je dielom ikonického režiséra Martina Scorseseho a je adaptáciou knižnej predlohy s názvom I Heard you Paint Houses. Film je tradičnou gangsterkou, na akú sme od režiséra aj hviezdneho obsadenia zvyknutí, avšak tím tvorcov dokázal opäť nastaviť latku o čosi vyššie.

Once Upon a Time in Hollywood/ Vtedy v Hollywoode

ČSFD: 80%

IMDB: 7,8/10

Opäť sa dostávame k snímke, ktorá sa síce točí okolo skutočných udalostí, no jeho hlavná dejová línia je absolútne vymyslená. Tarantino sa rozhodol nakrútiť film o Mansonových vraždách, no zvolil veľmi netradičný prístup. Skutočné udalosti uložil do pozadia snímku a namiesto toho sa rozhodol venovať postavám, ktoré si časy týchto hrôz prežili v jeho (ideálnom) svete.

Rocketman

ČSFD: 74%

IMDB: 7,4/10

Okrem toho sme sa tento rok dočkali aj vynikajúceho spracovania životného príbehu Eltona Johna. Tvorcovia priznávajú, že nie všetko, čo vo filme vidíme, sa skutočne odohralo, keďže ide najmä o ódu na Eltonovu hudbu, ktorá je inšpirovaná jeho životom a výzvami, ktoré musel prekonať. V hlavnej úlohe si ikonického speváka zahral Taron Edgerton.

Tolkien

ČSFD: 68%

IMDB: 6,8/10

Na záver si jednoznačne musíme spomenúť titul Tolkien. Tento životopisný film rozpráva o živote mimoriadneho spisovateľa, ktorý vdýchol život Stredozemi a dal svetu úžasné knihy zo série Pána Prsteňov. V hlavnej úlohe si Tolkiena zahral Nicholas Hoult.