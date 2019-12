Nechýba v nich Emilia Clarke či Keanu Reeves. Toto sú najlepšie romantické filmy roku 2019

Keďže sa nám blíži koniec roka, tieto dni sú skvelým priestorom na to, aby sme si zhrnuli predchádzajúci rok. Svetová kinematografie opäť predstavila mnoho filmov v roku 2019 a my sa v tomto článku pozrieme na tie najlepšie romantické filmy. V súčasnej uponáhľanej dobe sa z veľa ľudí stávajú cynici, ktorí si odopierajú právo na lásku. Aj preto sú dôležité romantické filmy, ktoré nám môžu pripomenúť, aké je mimoriadne podstatné milovať nielen ľudí okolo seba, ale aj seba samých.

Isn’t It Romantic

ČSFD: 55 %

IMDB: 5,9/10

V komédii Isn’t It Romantic si zahrala hlavnú úlohu Rebel Willson, ktorá momentálne ešte stále stúpa na popularite. Herečke sa podarilo v poslednej dobe zožať právom nemalé množstvo pozornosti. Tento rok sa stúpajúca hviezda predstavila aj vo filme Isn’t It Romantic, v ktorej si zahrala architektku, ktorej život sa po údere do hlavy zmení na nočnú moru – teda na romantickú komédiu.

Long Shot/ Stará láska nehrdzavie

ČSFD: 70 %

IMDB: 6,9/10

Krátko po premiére filmu Long Shot oznámil Seth Rogen na svojom Instagrame, že ide o jeho najlepšie hodnotený film a už len to je dôvod sám o sebe, prečo by sme ho mali vidieť. Vo filme si po jeho boku zahrala Charlize Theron, ktorá stvárnila mimoriadne úspešnú ženu, ktorá pomaly ale isto podlieha čaro neotesaného novinára.

Last Christmas

ČSFD: 73 %

IMDB: 6,6/10

Film Last Chrstmas je klasická sezónna oddychovka, ktorú by ste si v tomto rušnom období mali dopriať. Vianoce sú síce sviatkami rodiny a pokoja, no vedia byť aj pekne stresujúce. Ak sa potrebujete na chvíľu zastaviť, výbornou správou je, že film Last Christmas aktuálne stále beží v kinách, kde si naň môžete odskočiť. V hlavných úlohách si zahrali Emilia Clarke a Emma Thomspon.

Always be my Maybe

ČSFD: 62 %

IMDB: 6,8/10

Okrem Isn’t it Romantic nám tento rok priniesol Netflix aj ďalší kvalitný snímok s romantickým podtextom. Tým je titul Always be my Maybe, ktorý si tak trochu prepožičal názov piesne Mariah Carey Always be my Baby. Film sleduje dvojicu mladých Američanov, ktorí sa stretávajú po rokoch odlúčenia a opäť k sebe hľadajú cestu. Vo filme si strihol aj veľmi zábavné cameo Keanu Reeves, ktorý zahral fiktívnu verziu seba samého.

What Men Want

ČSFD: 48 %

IMDB: 5,1/10

Určite si aj vy spomínate na klasickú snímku z počiatku milénia, v ktorom si zahral hlavnú úlohu Mel Gibson. Po nešťastnej nehode odrazu počul ženské myšlienky a bol schopný ich spočiatku nielen využiť, no v závere sa vďaka nim stať lepším človekom. V modernejšej verzii si hlavnú úlohu zahrala Taraji P. Henson, ktorá však pre zmenu rozumie mužom.

Yesterday

ČSFD: 67 %

IMDB: 6,9/10

Viete si predstaviť, že by ste sa jedného dňa zobudili vo svete, kde by Isaac Newton nikdy neobjavil gravitáciu? Kde by Elon Musk neprišiel s PayPalom? Alebo, kde by Beatles nenahrali ani jednu zo svojich piesní? Nuž, mali by ste v rukáve poriadne eso. A presne o hrdinovi s touto príležitosťou rozpráva film Yesterday. No lož má krátke nohy aj v paralelnom vesmíre.

Aladdin/ Aladin

ČSFD: 70 %

IMDB: 7,1/10

Jeden z najnezabudnuteľnejších romantických príbehov je určite aj Aladin. Ten dostal tento rok nové hrané šaty, do ktorých ho obliekol režisér Guy Ritchie. Ten stojí tiež za fantastickým novým spracovaním príbehu Kráľa Artuša. Film rozpráva dobre známu synopsu o drobnom zlodejovi Aladinovi a cieľavedomej princeznej, ktorým sa pretnú životné cesty vďaka jednej pozoruhodnej lampe.