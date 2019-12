Nie sú zďaleka len pre deti. Toto sú najlepšie animované filmy, ktoré vznikli v roku 2019

Nie je tomu tak dávno, čo bola spoločnosť ochromená jedným veľmi nepresným stereotypom. A to, že animované filmy sú určené iba deťom. Veľké štúdiá si veľmi dobre uvedomujú, že ich najväčšia fanbase, teda deti, väčšinou nechodia do kina sami. A tak sa stalo bežnou praxou, že niektoré vtipy v týchto filmoch sú adresované dospelým a iné zasa deťom. Dokonca nie je nevídané ani to, aby nám animované filmy priniesli referencie na filmy z 80. rokov. A každému je jasné, že nikto nečaká, aby tieto referencie chápalo desaťročné dieťa.

How to Train Your Dragon: The Hidden World / Ako si vycvičiť draka 3

ČSFD: 78 %

IMDB: 7,5/10

Tento rok sa k nám opäť vrátilo dielo Ako si vycvičiť draka. Tentokrát už so svojím tretím pokračovaním. Animované filmy sú založené na knižnej predlohe autorky Cressidy Cowell. Film s podtitulom The Hidden World uzatvára výbornú trilógiu o drakoch a vikingoch a tentokrát nám otvára dvere do nového sveta. Dobrodružstvo je opäť strhujúce, postavy sú excelente napísané a v konečnom dôsledku budú veľkí aj malí diváci spokojní s tým, kde príbeh skončil.

The Lego Movie 2 / LEGO príbeh 2

ČSFD: 65 %

IMDB: 6,7/10

Nadané duo scenáristov a producentov Phil Lord a Chris Miller nám prinieslo ďalší film z LEGO továrne. Tentokrát sa však zriekli režisérskych stoličiek a zostali na projekte pôsobiť iba ako scenáristi. Opäť sme sa dočkali veľmi zábavného filmu, aký dokáže vyprodukovať len táto kontroverzná dvojica. Film je plný zábavných hlášok, uvedomuje si svoju absurdnosť a prichádza s ďalším unikátnym príbehom. Netreba sa teda obávať, že by bol druhý film vykrádačkou predošlého.

Toy Story 4

ČSFD: 81 %

IMDB: 7,9/10

Po rokoch sa konečne na strieborné plátna vrátilo aj veľdielo od Pixaru. Tento film je síce neodmysliteľnou súčasťou tohto zoznamu, no skôr len z nostalgických príčin. Toy Story 4 bolo totiž najslabším dielom série. Od ikonického štúdia by sme teda čakali čosi viac, ako film, ktorého obsah zabudnete do týždňa. Je však nutné uznať, že animácia bola skutočne pôsobivá a vystúpila o niekoľko levelov vyššie. Postava Keanu Reevesa, ktorá bola snáď očakávaná zrovna tak, ako film samotný, bola tiež dostatočne zábavná.

Lion King / Leví kráľ

ČSFD: 78 %

IMDB: 7/10

Režisér Jon Favreau priniesol na plátna kín hraného Levieho kráľa. V konečnom dôsledku však ide opäť o animovaný film, ktorý je však spracovaný o čosi uveriteľnejšie. Bolo skutočne úžasné pozorovať na veľkom plátne ako scény, ktoré všetci poznáme z detských čias, ožívajú v takmer reálnej podobe. Film sa však presne drží svojho kresleného predchodcu a okrem vizuálov neprináša absolútne nič nové. Toto však nemusíme nutne chápať ako negatívny aspekt snímky, keďže svojim spôsobom Favreau takto vzdal poctu pôvodnému Oscarovému filmu.

Frozen 2 / Ľadové kráľovstvo 2

ČSFD: 76 %

IMDB: 7,3/10

Je to už slušných pár rokov, čo rozprávka s názvom Frozen vzala za srdce milióny detí po celom svete. Medzi Disneyho princezné tak pribudla Elsa a dalo by sa povedať, že na jej comeback sa čakalo už od premiéry v roku 2013. Film kvalitatívne nezaostáva za svojím predchodcom, no drží sa v tej istej priemernej rovine. Väčšinu humoru tu opäť ťahá Olaf, po vizuálnej stránke síce filmu nemôžeme vytýkať absolútne nič, no v niektorých momentoch sa zdalo, akoby piesne iba naťahovali stopáž. Pokračovanie Ľadového kráľovstva nás síce neurazilo, no boli to zrejme práve najmenší diváci, koho film skutočne nadchol.

Spies in Disguise / Maskovaní špióni

ČSFD: nehodnotené

IMDB: 6,4/10

Za zmienku určite stojí aj snímka Maskovaní špióni. Ten sa síce do kín ešte len chystá, no určite by ste si ho vrámci tohtoročného kinoprogramu nemali nechať ujsť. V špiónskom animáku si hlavné úlohy “zadabovali” Will Smith a Marvel miláčik Tom Holland. Podľa prvých trailerov vyzerá film viac než sľubne, tak teda hurá do kina!

Pokémon: Detective Pikachu / Pokémon: Detektív Pikachu

ČSFD: 63 %

IMDB: 6,7/10

Detektív Pikachu síce nie je plnohodnotným animovaným filmom, no dalo by sa povedať, že minimálne polovica z neho určite je a aj preto sme ho náš zoznam zaradili. Film zo sveta Pokémonov nám prekrásne ukazuje, ako vedľa seba existujú Pokémoni a ľudia. Scenár v niektorých častiach filmu síce kríva, no všetko zachraňuje mimoriadne zábavný Pikachu s hlasom Ryana Reynoldsa.

Klaus

ČSFD: 90 %

IMDB: 8,3/10

Náš zoznam zakončíme filmom Klaus, keďže animovaných vôd tento rok totiž zablúdil aj Netflix. Film je na pohľad skutočne skvostný, keďže jeho tvorcovia sa rozhodli staviť všetko na staromódnu kartu a namiesto toho, aby doručili klasický digitálny animák, priniesli nám naozaj pôsobivý kreslený film. Ten mal síce slabší rozjazd, no v závere nám dodal veľmi kvalitné a emóciami nabité dielo.