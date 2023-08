Najbizarnejšie Airbnb, aké uvidíte: Za jednu noc v stane zaplatíte šialenú sumu, prístrešok si musíte postaviť sami

Ako informuje portál LADBible, jedna žena ostala poriadne šokovaná po tom, čo si zháňala ubytovanie v austrálskom meste Sydney. Veľa ubytovaní už bolo obsadených a v tom jej zrak padol na nocľah s názvom Camping Swag Under The Stars. Išlo o stan, za ktorý navyše ubytovatelia pýtali šialenú sumu.

Stan si musíte sami postaviť

Ako z informácií vyplýva, cena jednej noci pre 2 osoby by v uvedenom stane vyšla 1 156 dolárov, čo je v prepočte neuveriteľných 1 063 eur. „Najskôr som si myslela, že za tú cenu je to nejaký šialený zážitok z glampingu,“ vysvetlila médiám Caity, ktorá ubytovanie našla. Ubytovatelia údajne stan promovali ako miesto v najlepšej lokalite s výhľadom na oceán.

„Hlavnou vymoženosťou je veľký bazén, balkón a je to päť minút od viacerých pláží, obchodov, prírody a všetkého, čo potrebujete. Spacie vaky, prikrývky a čokoľvek iné, čo potrebujete, je možné dodať. Ak budete potrebovať prístup do kuchyne a sprchy s teplou vodou, ste vítaní,” uvádzalo ubytovanie. Popis ubytovania znel veľmi lákavo, no realita bol úplne iná.

Veľa napovedali už samotné fotografie, ktoré nevyzerali lákavo. Areál vyzeral byť zanedbaný, výhľad na oceán prakticky neexistoval a čerešničkou na torte bol samotný stan. Okrem šialenej sumy, ktorú by potenciálny záujemca mal zaplatiť, pozornosť pútala ešte väčšia bizarnosť. Uvedený stan by ste si museli postaviť svojpomocne a v cene „ubytovania“ bol tiež zarátaný poplatok za čistenie vo výške 200 dolárov (184 eur). Po medializácii tejto bizarnej Airbnb ponuky ju majiteľ zmazal.