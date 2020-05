Nahota, vášnivý sex a zvláštne úchylky. 10 filmov, ktoré hraničia s pornom a objavili sa aj na streamovacích službách

Pre veľké množstvo sexuálnych scén a ich otvorené zobrazenie sa radia k erotickým alebo porno filmom. V niektorých krajinách sú zakázané a dokážu šokovať nepripraveného diváka. Napriek tomu obsahujú aj pridanú hodnotu, prípadne sú dielami uznávaných filmových režisérov, ktorých reprezentuje predovšetkým kontroverzia a týmto jazykom prinášajú silné odkazy alebo rozbory najtajnejších kútov ľudskej mysle.

Zobrazenie sexuálnych scén vo filme si prešlo svojím vývojom, obmedzením a cenzúrou. Vznikla samostatná línia tejto kinematografie, pornografia. Existujú aj filmy, ktoré sa nachádzajú niekde na pomedzí. Napriek tomu, že nezapadajú priamo do kategórie porna, určite by ich nemali sledovať maloletí diváci. Takéto snímky môžeme nájsť aj na obľúbených streamovacích službách. Toto je 10 z nich, ktoré boli uvedené aj na Netflixe alebo HBO GO.

Tip: Niektoré z týchto filmov nie sú dostupné na streamovacej službe v českom jazyku. Preto je potrebné k ich zobrazeniu alebo zhliadnutiu zmeniť jazyk napríklad na angličtinu. Ak sa vám snímky nezobrazia ani v takom prípade, znamená to, že momentálne nie sú na službe dostupné.

Nymfomanka / Nymphomaniac (2013)

Jedno z najkontroverznejších diel režiséra Larsa von Triera, ktorý zbožňuje šokovať svojich divákov, uviedla aj streamovacia služba Netflix. Nymfomanka vo svojich dvoch častiach ukazuje príbeh ženy, ktorá je od čias svojho dospievania závislá na sexe. Prostredníctvom jej spovede a rekapitulácie života sledujeme otvorené sexuálne scény s desiatkami rôznych, častokrát úplne cudzích mužov.

Nymfomanka je psychologickou sondou do duše ženy, ktorá chorobne túži po mužoch a sexuálnom uspokojení, ktoré pre ňu nie je vôbec jednoduché dosiahnuť. Larsovi von Trierovi sa podarilo zachytiť najtajnejšie a najzvrátenejšie pocity človeka trpiaceho erotomániou autenticky, pútavo a plynulým prepojením prostredníctvom postavy staršieho muža, ktorý nemá žiadne sexuálne skúsenosti. Nymfomanka sa mu úplne otvára a spovedá so všetkými svojimi hriechmi. V hlavnej úlohe svojím výkonom zahviezdila Trierova dvorná herečka a speváčka Charlotte Gainsbourg.

Trier miluje kontroverziu, o čom svedčia aj samotné plagáty snímky, na ktorých je herečka zachytená priamo počas orgazmu. Film je zakázaný napríklad v Turecku, kde sa kategorizuje ako porno.

Nočné zvieratá / Nocturnal Animals (2016)

Skvelá, kritikmi aj divákmi oceňovaná snímka z diele režiséra Toma Forda prináša originálne spracovanú myšlienku rozchodu a samoty. Susan je kurátorka moderného umenia. Napriek tomu, že má prácu svojich snov, peniaze aj obdiv či postavenie v spoločnosti, cíti sa sama. Bývalý manžel Edward jej pošle rukopis svojej knihy, ktorá je drsná, zvrátená a násilná. Susan pri čítaní postupne zisťuje, že za všetko zo zlo môže práve ona.

Módny návrhár Tom Ford pomocou dvoch súbežných a zdanlivo nesúvisiacich príbehov približuje Susan, čím všetkým si kvôli nej musel Edward prejsť. Nočné zvieratá potešia aj príjemnou vizuálnou stránkou, pripravte sa však aj na momenty napätia, násilia alebo sexu.

Love (2015)

Do kategórie kontroverzných a úspešných režisérov súčasnosti patrí spolu s Larsom von Trierom aj Gaspar Noé. Netají sa tým, že svoje filmy nakrúca pod vplyvom drog a ukazuje na plátne to, čomu by sa iní filmoví tvorcovia vyhýbajú. Napríklad aj drsné znásilnenie, ktoré po dobu deviatich minút ukazuje všetky možné detaily tohoto incidentu priamo na plátne pred očami divákov. Jedným z jeho najznámejších filmov je snímka Love, ktorá ukazuje nekonečnú lásku a množstvo sexuálnych experimentov.

Príbeh je ohraničený spomínaním hlavného hrdinu na ženu, ktorú miloval vo svojom živote najviac a nedokáže na ňu zabudnúť. Ich vzťah bol plný vášne a na obrazovkách sa odohrávajú ich najbláznivejšie sexuálne hrátky, aj spolu s treťou osobou. Emotívna vzťahová dráma prináša obraz vyvrcholenia a rozpadu zdanlivo nezničiteľného vzťahu pomocou romantického trojuholníka.

Všetky sexuálne scény zahrali a stvárnili pri nakrúcaní samotní herci. Pri sledovaní sa pripravte na dlhé zábery, ktoré ukazujú podrobne všetko, čo sa odohráva za dverami ich spálne.

Hot Girls Wanted (2015)

Pomocou príbehu niekoľkých mladých dievčat prináša jedinečný pohľad do zákulisia amatérskeho pornopriemyslu. Dokumentárny film Hot Girls Wanted ukazuje, akú silu môže mať internet a predovšetkým jeho negatívne stránky, prostredníctvom porna cez internet. Snímku si môžete pozrieť na streamovacej službe Netflix.

Nemravné príbehy / Immoral Tales (1974)

Ako avizuje samotný názov tejto pornografickej drámy, ide o štyri rôzne poviedky, ktoré ukazujú ľudí hľadajúcich sexuálne uspokojenie. Sesternica učí mladíka orálnemu sexu, veriace dievča zmešká omšu a za trest sa oddáva sebauspokojeniu, Alžbeta Bátoriová sa kúpe v krvi alebo dievčaťa zažíva incest so svojím otcom, pápežom.

Už samotné námety jednotlivých poviedok sú kontroverzné a pre mnohých poburujúce. Film uviedla aj streamovacia služba Netflix, momentálne však už nie je dostupný.

Rojkovia / The Dreamers (2003)

Príbeh snímky Bernarda Bertolucciho je zasadený do Paríža roku 1968. Napriek nepokojným udalostiam, ktoré sa vonku odohrávajú, si dvojica súrodencov a ich kamarát spoločne plnia svojho najtajnejšie sexuálny sny. Film Rojkovia odkazuje na množstvo umeleckých diel z oblasti kinematografie alebo výtvarníctva, nakoľko samotní hlavní hrdinovia sa hrajú rôzne intelektuálne hry, pri ktorých ich spomínajú, citujú alebo napodobňujú svoj obľúbený obraz.

Herci vo väčšine stopáže vystupujú úplne nahý a pomocou nahoty režisér vykreslil ich komplikovaný spoločný vzťah a názory.

Pomedzi pery / Below Her Mouth (2016)

Jasmine stretáva v klube Dallas a to značne naruší jej pokojný život šťastne zasnúbenej ženy. Dallas sa vyžíva v spaním so ženami na jednu noc, Jasmine je však iná a ich túžba silnejšia.

Vďaka hereckým výkonom dvojice hlavných hrdiniek budete toto napätie cítiť aj z obrazoviek. Snímka patrí do kategórie pornografickej drámy a prináša pohľad do ich hláv a myslenia ,samozrejme, pomocou množstva explicitných a otvorených sexuálnych scén.

Rocco (2016)

Francúzsky dokumentárny film ukazuje životnú cestu jedného z najznámejších porno hercov a režisérov vôbec. Rocco Sifredi nakrútil viac ako 1500 filmov pre dospelých a to aj napriek tomu, že jeho mama chcela, aby sa stal kňazom.

Snímka je prierezom do jeho kariéry od začiatkov až po koniec a pohľadom priamo do tohoto filmového odvetvia.

A Perfect Ending (2012)

Rebecca počas svojho života nikdy nezažila orgazmus. Keď si objedná spoločníčku postupne zisťuje, že problém možno nebol v nej a ani v mužoch. Snímka odkrýva lesbické túžby hlavnej hrdinky, ktoré si pred kamerou napĺňa.

Hlavná hrdinka je rozhodnutá aj napriek svojmu vyššiemu veku nájsť vlastné šťastie a nemyslieť na nikoho iného. Môže za to aj vážna choroba, ktorá ju donútila prehodnotiť život.

Newness (2017)

Lekárnik Martin sa s rozvodom vyrovnáva svojsky, pomocou žien na jednu noc pomocou zoznamiek. Všetko sa mení vo chvíli, keď sa zamiluje do Gabi. Ich vzťah však nie je vôbec nie je jednoduchý. Pomocou intimity prináša pohľad do vzťahových problémov a čo sa stane, ak jeden z partnerov túži po otvorenom vzťahu a ten druhý nie.

Vďaka autenticite hercov príbeh pôsobí vierohodne a tak budete krízu prežívať priamo s nimi, keďže ich dokážete skvele pochopiť. Samozrejme ani tu nechýba veľké množstvo sexuálnych scén a zobrazenie nahoty, v pomalom a melancholickom tempe. Snímku si môžete vychutnať na streamovacej službe Netflix.