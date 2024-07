Nafotili sme pre vás najluxusnejšie byty v bratislavskom mrakodrape. Tieto pláže v Chorvátsku musíte tento rok navštíviť

Počas týždňa sme vám na našom webe prinášali množstvo správ a zaujímavostí. Keďže vieme, že nikto nedokáže sledovať úplne všetko, pripravili sme pre vás prehľad článkov od našich autorov, ktoré rozhodne stoja za to, aby ste si ich prečítali. Ku každému článku nájdete tiež odkaz, takže ak vás jeho popis zaujme, môžete si ho hneď pohodlne prečítať.

Vlak duchov

Nie je výnimkou, že vlaky meškajú, či dokonca pre rôzne problémy ani nedorazia do svojej cieľovej stanice. Avšak vedeli ste, že na svete existovali či existujú aj vlaky duchov? Tie premávajú celé roky úplne prázdne a dokonca sa na ne predávajú aj lístky, no ani tak sa do nich nedostanete. Tento na prvé počutie veľký nonsens má ale svoje vysvetlenie.

Vysvetlenie nájdete tu: Vlak duchov: Za 14 rokov neodviezol žiadneho cestujúceho, jazdil denne, lístky boli v predaji, ľudia dnu nevošli

Byty v prvom slovenskom mrakodrape

Prvý slovenský mrakodrap — Eurovea Tower, ponúka ľuďom skutočne prémiové bývanie. Náš redaktor túto lukratívnu stavbu bratislavského downtownu navštívil a prezrel si exkluzívne byty, ktoré, pochopiteľne, majú aj exkluzívnu cenovku. Ako to vyzerá na mieste, kde by chcel žiť azda každý Bratislavčan?

Reportáž nájdete v tomto článku: Bývať tu budú najbohatší Bratislavčania: Boli sme sa pozrieť na luxusné byty v prvom slovenskom mrakodrape, takéto sú ceny

Martina a Oxford

Vysokoškolské štúdium často zabezpečuje sľubný kariérny štart a tiež aj následné ohodnotenie. Ak ale mierite skutočne vysoko, tak je možné, že sa budete obzerať aj po univerzitách v iných štátoch. Naša redaktorka robila rozhovor so Slovenkou Martinou, ktorá si podala prihlášku na slávny Oxford a uspela. Zisťovala, aké podmienky musela splniť a čo všetko ju čaká.

A že to nebola jednoduchá cesta a náročné obdobie ju ešte len čaká, je zrejmé. Navyše, musí riešiť aj jednu vec, a tou je samotné financovanie štúdia, ktoré siaha do poriadnych výšok.

Viac sa dozviete v rozhovore: Martina ide študovať na Oxford. Náklady na rok sú tam 80-tisíc, pôžička od štátu je nepoužiteľná. Na Slovensko sa vrátim

Skryté plážové poklady v Chorvátsku

Mnohí Slováci sa chystajú vyraziť toto leto opäť do Chorvátska. Ak ste medzi nimi, toto by ste si mali prečítať. Naša redaktorka vyhľadala najkrajšie chorvátske pláže a spísala vám ich do prehľadu.

V ňom opisuje, prečo by ste mali danú pláž navštíviť a, samozrejme, aj ďalšie reálie, ktoré sa vám pri jej návšteve hodia. Ak teda budete dovolenkovať v blízkosti aspoň jednej, určite ju zaraďte do svojho programu.

Prehľad najkrajších chorvátskych pláží: O týchto skrytých pokladoch ste možno ešte nepočuli: Toto sú tie najkrajšie pláže v Chorvátsku, musíte ich navštíviť

Nové bistro v Bratislave

V minulosti erotický salón, dnes nové bistro. Chátrajúca budova v Sade Janka Kráľa bola tŕňom v oku mnohých Bratislavčanov, až kým sa nezačalo s jej rekonštrukciou.

Nedávno bola dokončená a vzniklo tu Bistro Ferdinand, ktoré sa otvorilo zákazníkom 5. júla. Náš redaktor ho bol preskúmať a svoje zistenia a poznatky z tohto miesta, ktoré má veľký potenciál, zhodnotil vo svojej reportáži.

O Bistre Ferdinand sa viac dočítate tu: V 90. rokoch tu bol erotický salón, dnes si tu dáte kávu aj za euro: Boli sme v novom bratislavskom bistre, takto vyzerá

Kto bol najbohatší?

Seriál Dva a pol chlapa je aj dlho po skončení natáčania populárny. Avšak aj tento seriál má mnohé „nedostatky„, ktoré síce pri pozeraní nevadia, no pri hlbšom zamyslení predsa vyskakujú.

Naša redaktorka sa pozrela na to, koľko by jednotlivé postavy zo seriálu mali peňazí, ak by to neboli len postavy, ale reálne osoby. Možno na počudovanie, Charlie by nebol najbohatší.

Viac sa dozviete tu: Najbohatší nebol Charlie: Koľko peňazí mali hlavné postavy z Dva a pol chlapa a koľko by zarábali v skutočnosti?

Kedy zdražia nehnuteľnosti?

Bytová otázka sa rieši prakticky neustále. Na dopyt či ponuku ohľadom bytov či domov reaguje trh a tomu sa prispôsobuje aj cena. Ale na cenu či dopyt vplývajú aj mnohé iné faktory.

O tom, aký vývoj napríklad aj ohľadom cien nehnuteľností by sme mali očakávať v najbližších mesiacoch, ale tiež o tom, či sa oplatí investovať do kúpy bytu, sa náš redaktor rozprával so známym realitným maklérom.

Rozhovor nájdete tu: Realitný expert Ján Palenčár: Na prelome rokov sa očakáva nárast cien nehnuteľností, investovať do bytu sa stále oplatí

Hirošima v Bratislave

Mnohí Bratislavčania si spomínajú na budovu obchodného domu v Ružinove. Tá tam vyrástla v roku 1984, no po revolúcii a rekonštrukcii a ambicióznych plánoch vzniku najväčšieho obchodného centra sa začal najambicióznejší plán, ktorý ale stroskotal.

Ostalo iba pri skelete, ktorému začali ľudia hovoriť Hirošima, čím sa odkazovalo na mesto postihnuté atómovým bombardovaním. Náš redaktor celý príbeh tohto miesta zhrnul a opísal, ako sa z lukratívnej budovy stal strašiak hlavného mesta.

O bratislavskej Hirošime si prečítate tu: Patrí medzi najtemnejšie miesta Bratislavy: „Hirošima“ bola kedysi ikonou, dnes bývalý obchodný dom strašidelne chátra

Americký Hercules

Seriál Hercules svojho času žal veľký úspech aj u slovenských divákov. Moderné spracovanie mytologického poloboha bojujúceho za spravodlivosť ľudí pútalo pozornosť divákov a na základe tohto seriálu vznikol tiež úspešný seriál Xena.

Náš redaktor sa na tento seriál, ktorý má mimochodom už 30 rokov od premiéry, pozrel bližšie a zaujímavosti z neho vám opísal v našom článku.

Viac si o seriáli prečítate tu: Kevin Sorbo dostal tri mŕtvice, takmer oslepol a veci sa muse učiť nanovo. Toto ste o seriáli Hercules nevedeli

Pyramídy v Bosne

Každý pozná pyramídy v Egypte, no počuli ste o tých, ktoré sa majú nachádzať v európskom štáte Bosna a Hercegovina? Pyramídové hory, ktoré obdivuje aj tenista Djokovič svojho času pútali pozornosť archeológov a vedcov po svete. Ako sa ale ukázalo, nie vždy je všetko zlato, čo sa blyští a nie každá hora musí byť zároveň aj pyramída.

Čo vôbec stálo za vznikom konšpirácie o bosniackych pyramídach a je vôbec na ich príbehu niečo pravdivé?

Viac sa dočítate tu: Veľká balkánska záhada: Tajomné bosnianske pyramídy majú byť väčšie ako egyptské, vedci hovoria o profitujúcej konšpirácii