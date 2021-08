Vlak duchov: Za 14 rokov neodviezol žiadneho cestujúceho, jazdil denne, lístky boli v predaji, ľudia dnu nevošli

Určite ste už počuli o opustených miestach duchov, ktoré zostali prázdne po nejakej katastrofickej udalosti. Vedeli ste však, že existujú aj vlaky duchov? Ak nie, nevadí. V mnohých prípadoch to nevedia ani obyvatelia miest, cez ktoré premávajú. Aj keď sa to môže zdať bizarné, niekedy jazdia celé desiatky rokov bez toho, aby prepravili akéhokoľvek cestujúceho.

S bežnými vlakovými spojeniami majú vlaky duchov spoločné to, že vyrážajú pravidelne zo svojej domovskej stanice, majú niekoľko zastávok, na ktorých zastavia a aj cieľovú stanicu, kde svoju jazdu ukončia.

Dôležité je však to, v čom sa líšia. Nie sú preplnené cestujúcimi, dokonca nie je výnimkou, keď celé roky do nich vôbec nikto nenastúpi. A to ani napriek tomu, že sú lístky na tieto vlaky v predaji. Má to totiž niekoľko háčikov.

Lístky boli v predaji, avšak by ste si ich nekúpili

Síce sa uvádza, že bolo možné lístky do jedného z takýchto vlakov kúpiť, v skutočnosti sa to nedalo. Na príslušnej stanici takáto možnosť nebola a dokonca ju neskôr úplne zrušili. Možno si poviete, že to predsa nie je problém, do vlaku sa dá nastúpiť aj načierno. To tohto konkrétneho však nie.

Vyrážal pravidelne každý večer, dvere pre cestujúcich boli zamknuté

Hovoríme o vlaku duchov, ktorý celých 14 rokov premával medzi britskými stanicami Newhaven Marine a London Road Brighton. Ako sme spomínali, lístky naň síce vlaková spoločnosť ponúkala, no kúpiť ste si ich nemohli. Rovnako ani nastúpiť do vlaku bez lístka, pretože jeho dvere boli zamknuté.

Napriek tomu okrem konečnej stanice stál vlak na ďalších šiestich zastávkach. Z Newhaven Marine vyrážal denne večer o 20:15 a pokračoval stanicami Newhaven Harbour, Newhaven Town, Southease, Lewes, Falmer, Moulsecoomb, až do London Road Brighton.

Roky si ani nevšimli, že tento vlak existuje

Celé roky sa existenciou tohto vlaku nikto nezaoberal. Dokonca ani po tom, čo budovu nástupišťa zbúrali. Stanica Newhaven Marine slúžila na spojenie cestujúcich s trajektovými loďami, ktoré sa plavili cez Lamanšský prieliv do Francúzska. Záujem o tento spôsob dopravy sa však znížil po tom, ako bol pod ním otvorený Eurotunel. O trajekty jednoducho prestal byť záujem a rovnako tak aj o túto stanicu, ktorú prestali navštevovať cestujúci.

Kvôli tomu sa ju neoplatilo udržiavať a keď v dôsledku chátrania začala byť jej konštrukcia nebezpečná, tak bola radšej v roku 2017 zbúraná. To bolo totiž jednoduchšie a menej nákladné, ako vkladať peniaze do niečoho, čo už nie je pre ľudí zaujímavé.

Stanica bola zrútená, ale jej prevádzka fungovala ďalej

Aj keď sa v tej dobe stanici venovala aspoň nejaká pozornosť, stále sa akosi pozabudlo na vlak, ktorý aj napriek tomu, že už neexistovala, premával aj naďalej. Železnica až minulý rok oznámila svoje plány týkajúce sa zatvorenia tejto stanice, odkiaľ 14 rokov denne vyrážal na svoju 45-minútovú trasu vlak duchov.

Pre cestujúcich bola stanica uzavretá už v roku 2006 kvôli bezpečnostným dôvodom, napriek tomu však bola jej prevádzka legálne otvorená aj ďalej. Vlak duchov bol v prevádzke kvôli tomu, aby železničná spoločnosť splnila zákonné povinnosti. Podľa tých k otvorenej stanici stačí splniť podmienku, podľa ktorej musí z tohto miesta premávať aspoň jeden vlak.

Vlak duchov premával 14 rokov

Dá sa povedať, že išlo jednoducho o obídenie pravidiel a tento vlak zostal po dlhé roky nepovšimnutý. Ako informoval The Sun, keď sa o celom prípade dozvedel bývalý minister dopravy Norman Baker, zostal nepríjemne zaskočený. Premávanie prázdneho vlaku po dobu 14 rokov označil za frašku a uviedol, že nerozumie, prečo si to ministerstvo dopravy všimlo až teraz, keď bola stanica zbúraná už pred niekoľkými rokmi.

Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Network Rail bolo v ich záujme hľadanie vhodnej alternatívy k tomu, na čo by mohol tento areál slúžiť a jednoducho nechceli železnicu zatvoriť, kým nevymyslia jej alternatívny účel. Práve to bolo dôvodom, prečo každý deň posielali po koľajniciach tejto trate úplne prázdny vlak bez jediného cestujúceho alebo bez možnosti nastúpiť do neho a využiť túto prepravu.

V Británii nie sú vlaky duchov výnimkou

Nech to znie pre nás akokoľvek nepochopiteľne, nejde o ojedinelý prípad z Británie. Reader’s Digest priniesol hneď niekoľko podobne bizarných príbehov vlakov duchov.

Za najtichšiu železničnú stanicu vo Veľkej Británii bola v roku 2015 vyhlásená stanica Shippea Hill. Podľa informácií BBC za celý predchádzajúci rok odviezla iba 22 cestujúcich. Ani na tomto mieste by ste sa teda nemuseli obávať preplnených vlakov alebo ruchu, ako sme zvyknutí u nás.

Zo stanice odchádza každé ráno iba jediný vlak, ktorý je spravidla úplne prázdny. Za celý rok 2013 stanica zaznamenala iba 12 nástupov a výstupov. To v priemere vychádza na jedného cestujúceho za mesiac.

Prečo premávajú, aj keď ich nikto nevyužíva?

Dôvodom, prečo táto stanica a ďalšie jej podobné nie sú uzavreté, je ten, že pre železničné spoločnosti je v mnohých prípadoch jednoduchšie a lacnejšie nechať premávať parlamentné vlaky v obmedzenej prevádzke, ako linky celkovo zrušiť. To totiž zaberá množstvo času a vybavovania, ktoré sa im nechce riešiť.

Iba málokto vie, že vôbec existujú, fascinujú lovcov staníc duchov

BBC označil tieto vlaky duchov za najpodivnejšiu zvláštnosť britskej dopravy. Dokonca sa vydali po stopách vlaku duchov linky Leeds-Snaith. Opísali, že iba málokto vôbec vie, že niečo ako vlaky duchov existuje. A to aj napriek tomu, že ich je v celej Británii viac.

Dokonca existujú lovci týchto staníc duchov. Ide o fanúšikov, ktorí si založili vlastnú stránku The Ghost Station Hunters, na ktorej píšu o vlastných dobrodružstvách na stopách po týchto miestach. Podľa poslednej aktualizácie svojho rebríčka ich navštívili 50. Podľa informácií BBC však nikto presne nevie, koľko ich skutočne existuje a preto toto číslo určite nie je finálne.

Na Slovensku by sme občas pravdepodobne skôr privítali, keby na takýto prázdny vlak duchov narazíme. V Británii sú pre niektorých nadšencov priam fenoménom, väčšia verejnosť ich však pravdepodobne ani neregistruje.