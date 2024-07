O týchto skrytých pokladoch ste možno ešte nepočuli: Toto sú tie najkrajšie pláže v Chorvátsku, musíte ich navštíviť

Nie je pláž ako pláž. Ak sa už vyberiete na dovolenku, počas ktorej chcete poriadne zrelaxovať a okúpať sa v mori, pláž by mala spĺňať isté štandardy. Rozhodli sme sa preto, že zistíme, ktoré pláže sa v obľúbenej destinácii Slovákov, teda v Chorvátsku, naozaj oplatí navštíviť.

Zlatni Rat

Viacero webov, vrátane Lonely Planet, radí na prvé priečky medzi tie najlepšie chorvátske pláže Zlatni Rat na ostrove Brač. Patrí zároveň aj medzi tie, ktoré si ľudia najradšej fotografujú. Vaše srdce si získa drobnými kamienkami, ktoré obmýva atramentovomodrá voda, ale aj nezvyčajným tvarom pripomínajúcim písmeno V. Pláž nikdy nie je rovnaká, jej tvar sa mení v závislosti od prílivov a prúdenia Jadranského mora. Milujú to tu rodiny s deťmi, ale aj fanúšikovia vodných športov, napríklad windsurfingu.

Banje Beach

Popredné priečky medzi najkrajšími plážami obsadzuje aj Banje Beach. Ako píše web Travel and Leisure, je to tá najpopulárnejšia pláž v obľúbenom Dubrovníku. Množstvo turistov láka vďaka tomu, že je blízko k starému mestu. Okrem tyrkysového mora si tak môžete užívať aj malebné výhľady na mestské hradby. Na svoje si tu prídu aj milovníci rôznych vodných športov a plážových aktivít.

Dubovica Beach

Podľa hodnotení na Trip Advisore za zmienku istotne stojí aj Dubovica Beach na ostrove Hvar. Podľa niektorých ľudí to tu dokonca tak trochu pripomína Baleáry. V jednom z hodnotení sa píše, že to tu nikdy nie je príliš preľudnené, vzhľadom na obmedzené parkovacie možnosti, čo je jednoznačne výhoda. Ak si tu ale chcete nájsť svoje miesto, odporúča sa prísť už skoro ráno.

Punta Rata

Web The Times radí medzi tie najkrajšie aj pláž Punta Rata v oblasti Brely. Punta Rata je súčasťou Makarskej riviéry a ponúka romantické chvíle pri vode, ale aj príjemné posedenie v niektorom z miestnych plážových barov. Nájdete tu aj obrovskú skalu osadenú borovicami, ktorá je symbolom tohto miesta. Podľa niektorých hodnotení na Trip Advisore sú výhľady na tejto pláži naozaj dych vyrážajúce a krištáľovo čisté more jednoducho láka, aby ste sa v ňom okúpali.

Kraljicina Beach

O jednej z najkrajších chorvátskych pláží sme už informovali aj my, ide o tzv. Kráľovninu pláž, teda Kraljicina Beach v Nine. Nie nadarmo si vyslúžila prezývku Karibik Európy. Toto miesto totiž niektorí prirovnávajú k piesočnatým plážam v Karibiku. Hovorí sa, že tu kedysi oddychovala aj manželka prvého chorvátskeho kráľa. Nachádza sa tu aj jedna z najväčších lagún a podľa niektorých má miestne bahno liečivé účinky. Užijete si tu tak drinky, relax, históriu mesta Nin, ale vyliečite aj svoju dušu a telo.

Sveti Ivan Beach

Dokonalým miestom na oddych v Chorvátsku je aj Sveti Ivan Beach pri meste Lubenice. Podľa Travel and Leisure sa podobne ako väčšina chorvátskych pláží môže pochváliť krásnym pobrežím so svetlými kamienkami a čistou vodou. Lákadlom je ale aj neďaleká Modrá jaskyňa. K nej sa môžete doplaviť napríklad za pomoci vodného taxíka. Ak sa sem chcete dostať, budete musieť rátať s dlhšou prechádzkou, no v konečnom dôsledku to naozaj bude stáť za to.

