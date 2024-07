Patrí medzi najtemnejšie miesta Bratislavy: „Hirošima“ bola kedysi ikonou, dnes bývalý obchodný dom strašidelne chátra

Aj slovenské hlavné mesto má na svojom území niekoľko zákutí, do ktorých by bežný človek najradšej nikdy nevstúpil. Kým niektorým sa dá hravo vyhnúť, iné sú dokonca priamo uprostred obývaných mestských častí. Takýmto príkladom je aj bratislavská „Hirošima“, ktorá je strašiakom Ružinovčanov už príliš dlhé obdobie.

Len nedávno sme sa v článku venovali inej, rovnako strašidelne vyzerajúcej budove. Konkrétne išlo o bývalý polyfunkčný komplex Bajkal, ktorý v 90. rokoch vo veľkom vyhľadávalo slovenské podsvetie. Podobne ako Bajkal, tak aj niekdajší moderný obchodný dom Ružinov sa nachádza v obývanej, pokojnej, ale aj pomerne frekventovanej lokalite. Väčšine okoloidúcich sa iste podsúva otázka: „Kedy už táto opacha zmizne?“

Aby sme vám ale poskytli celistvý príbeh, musíme sa vrátiť do roku 1984. Socializmus v našich končinách vrcholil a k 80. rokom sa viaže aj niekoľko zaujímavých projektov nadväzujúcich na „budovateľskú éru“. Ako uvádzajú Bratislavské noviny, práve v roku 1984 bol postavený obchodný komplex v Ružinove, ktorý niesol jednoduchý názov Obchodný dom Ružinov. V tom čase asi málokto tušil, že moderná stavba sa o 40 rokov stane strašiakom atraktívnej mestskej časti.

Časy najväčšej slávy si dlho neužil

Podobne ako projekty okolo Hotela Kyjev či Bajkalu, ktorých korene môžeme hľadať v 70. rokoch, tak ani OD Ružinov si dlho neužil časy najväčšej slávy. Podľa Registra architektúry však išlo o výnimočnú stavbu, ktorá dokázala do hlavného mesta priniesť pokrokové moderné prvky. Podľa dostupných informácií malo ísť o vôbec prvú stavbu na Slovensku, na ktorej sa prejavili vplyvy postmodernizmu.

Najpozoruhodnejším prvkom by mala byť vstupná hala. „Tu sa architektovi J. Bahnovi (v spolupráci s keramikom R. Langerom) podarilo realizovať historizujúce vstupné portály postmoderným spôsobom. Skombinoval ich s kovovou konštrukciou krovu a skupinou eskalátorov,“ špecifikuje odborný webový portál. Ak nazrieme do interiéru laickým okom, išlo v podstate o obchodný komplex, kde zákazníci našli pod jednou strechou viacerých predajcov podobne, ako sme na to zvyknutí dnes.

Na druhej strane, architektonická výnimočnosť nebola jediným prvkom, ktorý zaujal. V negatívnom zmysle bolo vnímané kvalitatívne spracovanie budovy, ktoré je popisované napríklad v dobovej reportáži z roku 1984 a tiež bolo predmetom diskusie. OD Ružinov sa však dostal do prevádzky a niekoľko rokov bolo okolo neho ticho. Ako píše SME Bratislava, významný krok prišiel pár rokov po zmene režimu, keď ho v roku 1995 kúpil Ivan Líška.

Nový majiteľ obchodný komplex zrekonštruoval a o tri roky neskôr otvoril pod novým názvom, ktorý je známy väčšine súčasných obyvateľov Ružinova – Prior. Podľa Bratislavských novín išlo o jedenásty obchodný dom pod touto ikonickou značkou. Celkovo 10-tisíc metrov štvorcových nákupnej plochy zastrešovalo pre návštevníkov pomerne širokú paletu služieb – bola tu predajňa potravín, športových potrieb, odevov, obuvi, ale tiež pekáreň a elektro. Táto éra trvala do roku 2005, kedy sa všetko zlomilo.

Z plánov na otvorenie najväčšieho nákupného centra na Slovensku sa stala ruina

