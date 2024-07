Bývať tu budú najbohatší Bratislavčania: Boli sme sa pozrieť na luxusné byty v prvom slovenskom mrakodrape, takéto sú ceny

V novembri médiá obletela správa o tom, že Eurovea Tower je skolaudovaná a po necelých štyroch rokoch od získania stavebného povolenia si tak oficiálne mohla pripísať titul prvého slovenského mrakodrapu a najvyššej budovy Slovenska. Už počas výstavby ľudí zaujímalo, ako to asi bude v exkluzívnych bytoch vyzerať a tiež, v akých cenách ich bude developer ponúkať. My sme teraz mali možnosť do najvyšších poschodí nahliadnuť a takto to vyzeralo.

Prvý slovenský mrakodrap pútal pozornosť zvedavých ľudí prakticky už od začiatku jeho výstavby. Unikátny projekt mal spojiť modernú architektúru a prémiové bývanie v lukratívnej lokalite priamo v srdci bratislavského downtownu. Pochopiteľne, otázku vyvolávali aj ceny jednotlivých nehnuteľností, ku ktorým sa mali spočiatku možnosť dostať iba záujemcovia o kúpu. Neskôr sa na realitných portáloch objavili prvé ponuky, ktoré na 20., respektíve 25. poschodí atakovali hranicu pol milióna eur.

Jednou zo zaujímavých výhod, ktoré budú mať majitelia bytov v prvom slovenskom mrakodrape, je to, že sa prakticky „suchou nohou“ budú vedieť dostať z priestorov obytnej budovy do nákupného centra Eurovea, kde v podstate dokážu naplniť všetky základné nákupné potreby. Samozrejme, viackrát sa spomínala aj dobrá dostupnosť do Starého Mesta a poloha v rozrastajúcom sa srdci Bratislavy.

Exkluzívne rezidencie na vrchole mrakodrapu

„Bývanie v Eurovei Tower nie je len o luxusnom priestore, ale aj o spojení s dynamickým mestským životom,“ uvádzajú zástupcovia spoločnosti JTRE na oficiálnom webe. Ako prémiové môžeme v rámci širšieho bratislavského štandardu označiť zrejme všetky rezidencie nachádzajúce sa v Eurovei Tower, no skutočnou čerešničkou na torte sú práve exkluzívne penthousy na najvyšších poschodiach budovy.

„Vrcholom Eurovey Tower sú exkluzívne rezidencie na najvyšších poschodiach, ktoré ponúkajú ohromujúci výhľad na mesto. S vybavením zameraným na tie najmenšie detaily predstavujú najprestížnejšie bývanie v Bratislave,“ láka na spomínané bývanie developer. Ako z aktuálnych informácií vyplýva, v predaji je momentálne 20 posledných rezidencií a my sme sa boli osobne pozrieť, ako vyzerá najluxusnejšie bývanie v našom hlavnom meste, a zrejme aj na Slovensku.

Až na vrchol

Naša návšteva najvyššej budovy na Slovensku sa začala v nákupnom centre Eurovea, z ktorého sa dá ľahko dostať k 24-hodinovej recepcii. Lobby pôsobilo, podobne ako celá budova, lukratívne. Z týchto priestorov vedie na vrchol niekoľko rýchlovýťahov, ktoré idú, podľa našich informácií, rýchlosťou až 2 poschodia za sekundu.

Zároveň, výťahy sú v budove logicky rozdelené podľa toho, v ktorej časti mrakodrapu bývate. Obyvatelia Eurovey Tower disponujú kartami, pomocou ktorých sa vedia dostať iba k svojej nehnuteľnosti. V rámci našej prehliadky sme sa najprv zastavili na 32. poschodí, kde na nás čakal zariadený byt od spoločnosti Five Star Living. Prezentovať má najvyšší štandard bývania s dôrazom na detaily, ktoré sme badali prakticky v každej časti tejto rezidencie.

