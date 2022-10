Najbohatší nebol Charlie: Koľko peňazí mali hlavné postavy z Dva a pol chlapa a koľko by zarábali v skutočnosti?

Napriek tomu, že si Charlie Harper (Charlie Sheen) žil na vysokej nohe, býval v dome na pláži v Malibu, utrácal za alkohol, hazard aj prostitútky, nebol najbohatšou postavou v sitkome Dva a pol chlapa (Two and a Half Men). V reálnom živote by si tento luxus dovoliť nemohol a čo vás možno prekvapí ešte viac, ak by bratia Harperovci ožili, Alan (Jon Cryer) by zarábal poriadny balík peňazí.

Ktorá z postáv v sitkome Dva a pol chlapa mala najviac peňazí a koľko by Charlie a Alan zarábali v realite?

Najbohatší bol Walden

Asi nikoho neprekvapí, že najbohatšou z ústredných postáv sitkomu bol miliardár Walden Schmidt (Ashton Kutcher). Portál Screenrant ho umiestnil na prvé miesto tohto rebríčka a ozrejmil, že svoj prvý milión zarobil ešte pred dovŕšením dvadsiatky. Navyše, získal obrovský balík peňazí po tom, ako web, na ktorého vzniku sa podieľal spoločne som svojím kamarátom Billym, kúpila spoločnosť Microsoft za 1,3 miliardy dolárov.

Web GOBankingRates ho dokonca zaradil do zoznamu 30 najbohatších fiktívnych postáv. Vysvetľuje, že predajom softvérovej spoločnosti Walden zarobil ďalšiu miliardu. A aj to ho posúva do vedenia tohto rebríčka.

Rose bola bohatšia ako Charlie

Mnohí fanúšikovia si pri sledovaní sitkomu možno ani neuvedomili, že Rose (Melanie Lynskey) bola na tom finančne lepšie ako Charlie. Ak zalovíte v pamätiach, spomeniete si, že vlastne pochádzala z mimoriadne bohatej rodiny. Screenrant uvádza, že jej otec je miliardár a teda s peniazmi problém nikdy nemala ani ona.

To by vysvetľovalo aj fakt, že sme sa nikdy nedozvedeli, kde vlastne pracovala, pretože podľa všetkého pracovať vôbec nemusela a peniaze jej rodiny platili za dom v Malibu aj financovali život Rose.

Charlie po sebe nezanechal žiaden majetok

Po Waldenovi a Rose nasleduje v rebríčku bohatstva postáv z Dva a pol chlapa Evelyn (Holland Taylor), mama Charlieho a Alana. Tiež to nie je nič prekvapivé, vzhľadom na fakt, že pracovala ako realitná maklérka. A nie hocijaká. Mala bohatých klientov a predávala luxusné nehnuteľnosti. A po nej v rebríčku už nasleduje Charlie.

Po Charlieho smrti vyšlo najavo, ako na tom v skutočnosti s peniazmi bol. Býval síce v drahom dome priamo na pláži, no vzťahovali sa naň tri hypotéky. Živil sa ako skladateľ zvučiek do reklám a úspech zaznamenal tvorbou detských piesní ako Charlie vafľa. No keď zomrel (alebo sme si to aspoň mysleli), ukázalo sa, že po sebe nezanechal v podstate žiaden majetok. A ak by vo svojom životným štýle pokračoval aj ďalej a jeho pracovných ponúk by začalo ubúdať, mohol by skončiť vo veľkých finančných problémoch, keďže žiadnu veľkú rezervu odloženú nemal.

V skutočnosti by si tento luxus dovoliť nemohol

Keby postava Charlieho Harpera ožila, podľa portálu Screenrant by si takýto životný životný štýl dovoliť nemohla. Na jednej strane treba spomenúť, že to nevyzeralo, že by bol Charlie workoholikom a v sitkome sa viac venoval svojim voľnočasovým aktivitám, než práci. Aj keď v USA môže priemerný autor zneliek zarobiť aj 10-tisíc dolárov za 30 sekúnd, Charlie by musel drieť oveľa viac, aby mal dostatok peňazí na všetko, na čo míňa.

Alan by mal zarábať poriadny balík

Postava Alana Harpera bola zložená práve na tom, že mala podstatne menej financií než jeho brat Charlie. V podstate kvôli tomu s ním začal aj bývať a priživovať sa na jeho živote. To isté platilo, keď Charlieho vystriedal Walden. Celkom to ale nedáva zmysel. Alan predsa pracoval ako chiropraktik v Malibu. Portál Screenrant vysvetlil, s odvolaním na platovú kalkulačku Salary, že priemerný ročný príjem takéhoto chiropraktika by mal byť aktuálne takmer 158-tisíc dolárov ročne. Aj keď táto suma za posledné roky narástla, niekoľko tisíc by si na svoj účet mal mesačne pripísať aj v čase vzniku seriálu. To ale vôbec nesedí k tomu, ako bol vykreslený.

V sitkome ale po rozvode s exmanželkou Judith (Marin Hinkle) musí platiť vysoké výživné (takmer 4-tisíc dolárov), uvádza fanúšikovský web Dva a pol chlapa. Kvôli tomu mu nezostáva dostatok peňazí na platenie nájmu, kúpu lepšieho auta a ako v mnohých scénach vidíme, ani na zaplatenie večere či darov pre priateľky. Pre peniaze bol navyše ochotný urobiť vo viacerých prípadoch čokoľvek.

Judith aj Lyndsey mali v sitkome viac peňazí ako Alan

Už na prvý pohľad je v Dva a pol chlapa zrejmé, že si Judith žije lepšie ako Alan. Po rozvode jej zostal ich spoločný dom a od Alana dostáva už vyššie spomínané alimenty. Neskôr sa navyše vydala za Herba (Ryan Stiles), ktorý pracoval ako lekár.

Dobre na tom bola aj Lyndsey (Courtney Thorne-Smith), s ktorou Alan chodil. Problémy s peniazmi nikdy nespomínala, mala dobré bývanie, kam dokonca prichýlila Alana. Jej bývalý manžel bol bohatý a platil vysoké výživné na ich syna.