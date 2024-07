Ak urobíte v Chorvátsku túto vec, môžete byť ľahší o 20-tisíc eur. Zubárka nám prezradila, koľko stojí výbava ambulancie

Aj uplynulý týždeň bol nabitý množstvom správ, ktoré sme vám priniesli. Vo víre udalostí a rôznych tém sa mohlo stať, že niektoré články, ktoré stoja za vašu pozornosť, ste si nevšimli, alebo ste ich prehliadli. Preto vám dnes prinášame top články interezu za uplynulý týždeň pekne pokope a ak vás niektorý zaujme, môžete využiť priložený odkaz.

Chorvátsko a pokuty

Dovolenková sezóna sa rozbieha a mnohí sa chytajú, či už dokonca aj vycestovali za dovolenkou k moru. A ak ide Slovák k moru, často je jeho prvou voľbou práve Chorvátsko. Táto krásna krajina vie toho ponúknuť mnoho, no netreba zabúdať na to, že má aj zákony, ktoré treba dodržiavať.

Ak to predsa len risknete a rozhodnete sa napríklad založiť oheň na pláži, nechať si uterák na ležadle, alebo do mesta vyrazíte iba v plavkách, môžete byť ľahší nielen o stovky, ale dokonca aj o tisíce eur. Naša redaktorka zhrnula mnohé pokuty, ktoré vám hrozia vo veľkom článku a pre istotu si ich pozrite.

Tu sa dozviete viac: Hrozia vám pokuty až do výšky 20 000 eur: Ak sa toto leto chystáte do Chorvátska, na tieto veci si dávajte pozor

Budete sa báť ísť do vody

V dovolenkovej nálade ostaneme, aj keď trochu iným spôsobom. Z jedným mnohých nepravdepodobných nástrah, ktoré na vás číhajú pri kúpaní v mori, je aj napadnutie žralokom. Túto tému majú radi aj režiséri, ktorí vedia, že krvilačná beštia a nevinní ľudia jednoducho idú k sebe.

Náš redaktor zameraný na filmovú tvorbu vybral z tohto subžánru tie najlepšie snímky o útočiacich žralokoch. Keď ich uvidíte všetky, garantujeme vám, že namiesto kúpania v mori uprednostníte radšej napustenú vaňu v pohodlí domova.

Najlepšie filmy o žralokoch: Po ich zhliadnutí nebudete chcieť vkročiť do mora: Toto sú najlepšie žraločie filmy, aké kedy vznikli

Zubárka o svojej práci

Aj keď zubári nie sú práve tí najpopulárnejší lekári, ich práca je mimoriadne užitočná a dôležitá. Ak sa vám vytvorí zubný kaz, nie je to ako prechladnutie, ktoré za niekoľko dní vyležíte, ale skôr či neskôr (ideálne skôr) jednoducho k zubárovi ísť musíte.

Náš redaktor sa zhováral so zubnou lekárkou Andreou Blanco, ktorá má ambulanciu v Bratislave a okrem množstva iného mu načrtla, koľko stojí zariadenie zubnej ambulancie, ale prezradila aj svoj názor napríklad na zrušenie benefitov. Dozviete sa tiež, či to, že sa vám kazia zuby, súvisí s vašimi génmi, alebo aj čo robiť, aby ste nutnosť nevyhnutných zákrokov zubára obmedzili na minimum.

Rozhovor so zubárkou Andreou: Zubárka Andrea: Ľudia si myslia, že sme ťažko za vodou, iba kreslo stojí aj 60-tisíc eur. Zrušenie benefitov bola chyba

Splachovanie v ponorke

Na našom webe nájdete množstvo zaujímavostí nielen zo súčasnosti, ale aj z histórie. A o jednej z nich bol aj tento článok. V apríli 1945 už bolo jasné, že Nemecko vojnu prehrá. Stále však oceán brázdili nemecké ponorky, ktorých cieľom bolo zneškodňovanie spojeneckých plavidiel.

Jednou z nich bola aj ponorka U-1206, ktorej velil mladý kapitán Karl-Adolf Schlitt. Bola to moderná ponorka, ktorá riešila aj také veci, akou bol záchod. To nemusí znieť ako nutnosť, avšak suché záchody v predchádzajúcich ponorkách zapáchali, znepríjemňovali prácu posádke a hlavne spôsobovali, že sa museli vylievať, čo znamenalo vynorenie ponorky a odstránenie obsahu, čo mohlo byť v nepriateľských vodách poriadne nebezpečné.

Preto nemeckí inžinieri prišli s riešením, ako obsah zo záchoda vypustiť von z ponorky. Systém splachovania bol ale zložitý, a keď išiel kapitán na záchod, katastrofa sa mohla začať.

Viac sa dozviete tu: Spláchol záchod a potopil ponorku. Nacistický kapitán urobil pri vykonávaní potreby osudnú chybu

Stalinovo oceľové mesto

O meste Magnitogorsk ste možno ešte nepočuli. Stalin chcel, aby sa Sovietsky zväz stal „krajinou kovu“, a tak vzniklo mesto pri hore Magnitnaja, ktorá bola obrovským náleziskom železnej rudy.

Ako opisuje náš redaktor, výstavba umelého mesta bola megaprojektom, ktorý si vyžiadal množstvo ľudských životov, no napokon vzniklo mesto Magnitogorsk, mesto plné kontrastov. O tom, čo výstavbe predchádzalo, ako sa stavalo a ako je na tom v súčasnosti, sa dozviete v našom článku.

Viac nájdete tu: Sovietsky megaprojekt tajomného oceľového mesta: Bolo Stalinovou pýchou, cudzinci tu mali vstup zakázaný celé desaťročia

Kúpele, ktoré sú klenotom

Možno ste o nich ešte nepočuli, no Turzovské kúpele na východe Slovenska boli kedysi slovenským unikátom vyhľadávaným široko-ďaleko. Nachádzajú sa blízko Gelnice a napríklad za čias Rakúsko-Uhorska sem bežne chodili predstavitelia monarchie a v čase 2. svetovej vojny si ich ozdravné účinky užívali aj nacistickí vojaci.

Naša redaktorka na toto miesto zamierila a vo svojej reportáži opisuje, ako je miesto spustnuté a čo všetko v priebehu času zažilo. Kontaktovala ale aj samosprávu a zisťovala, aké sú plány s touto jedinečnou lokalitou do budúcnosti a či sa im dokáže prinavrátiť zašlá sláva. Taktiež, ak chcete tip na pekný výlet v tejto lokalite, tento článok vám prezradí, čo od nej môžete čakať.

Viac o Turzovských kúpeľoch tu: Boli sme v slovenských kúpeľoch, kde sa liečili nacisti aj monarchia. Dnes chátrajú, zisťovali sme, čo s nimi bude

Toto ste si v Priateľoch nevšimli

Sitkom Priatelia stále milujú milióny fanúšikov po celom svete. Nezabudnuteľné postavy, obľúbené hlášky a scény, ktoré aj po rokoch dokážu divákov pri obrazovkách rozosmiať. Avšak aj tento seriál po odvysielaní veľkého množstva častí obsahoval mnohé detaily či doslova chyby. Na tie sa pozrela naša redaktorka a našla ich presne 10.

Dozviete sa napríklad, že ikonická scéna s dvermi nemohla vzniknúť, alebo aj to, že vek hlavných protagonistov sa nelogicky menil. A mnoho ďalšieho.

Viac sa dozviete tu: Ušli aj najvernejším fanúšikom. 10 zvláštnych detailov zo sitkomu Priatelia, ktoré ste si nikdy nevšimli

Nenávidený miliardár

To že niekto má na konte tučný balík, môže spôsobiť, že na jednej strane bude filantrop a bude chcieť spraviť zo sveta krajšie miesto, alebo sa z neho stane osoba, ktorú aj spomíname v tomto článku. Alkiviades „Alki“ David je považovaný za najproblémovejšiu osobu Hollywoodu, dokonca mu súd nariadil zaplatiť za násilie páchané na ženách až 900 miliónov dolárov.

Naša redaktorka sa pozrela na to, ako tento človek zbohatol, a hlavne, aké činnosti ho takto negatívne „preslávili“.

Viac sa o ňom dozviete tu: O tomto miliardárovi ste asi ešte nepočuli: V Hollywoode ho všetci nenávidia, vlastní miestnosť na znásilňovanie

Učiteľka mala dieťa s 12-ročným chlapcom

Ak niekedy počúvame o sexuálnom zneužívaní mladistvých, zvyčajne je na strane sexuálneho agresora muž. Tento prípad bol však iný, a preto je aj viac výnimočný. Amerika a 90. roky. Učiteľke Mary Kay Letourneau učaroval 12-ročný Vili Fualaau. Ona mala vtedy 34 rokov. Dokonca, neskôr vyplávalo na povrch, že Mary s Vilim otehotnela.

Keď sa to celé prevalilo, šokujúca správa obletela celý svet a Mary putovala do väzenia. No Vili ju neopustil.

Ako ich vzťah skončil sa dozviete v tomto článku: Pedofilná učiteľka: Znásilnila 12-ročného žiaka, splodila s ním 2 deti. Nerozdelilo ich ani väzenie

Najväčší podnikateľ Československa

O Tomášovi Baťovi počul už hádam každý. Azda najslávnejší podnikateľ v histórii Československa bol známy mnohými revolučnými myšlienkami a pracovnými metódami. Robotníkom napríklad zaviedol fixný pracovný čas a fixné týždenné výplaty, čo nebolo zvykom.

Náš redaktor vám priniesol článok o tejto podnikateľskej legende, o tom, ako sa dostal na vrchol a aké problémy pri tejto ceste zažíval.

Viac sa dozviete tu: Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal

Sloní muž

Nie každý má to šťastie, že sa narodí zdravý, alebo že z neho vyrastie do dospelosti zdravá osoba. Kým aj v dnešnej dobe to ľudia so zdravotným hendikepom nemajú ľahké, v minulosti to bolo predsa ešte horšie. A keď ste vyzerali ako Joseph Merrick, ktorý získal prezývku Sloní muž, potom to bola doslova pohroma. Naša redaktorka opisuje Merrickovo v podstate normálne detstvo až do momentu, keď sa začal meniť.

Skončil tak, že jeho hlava mala obvod takmer celý meter, telo mal posiate páchnucimi nádormi a ľudia sa ho báli. Merrick mal smutný život, pritom to jediné, po čom túžil bolo, aby bol normálny.

Viac sa dozviete tu: Obvod hlavy mal 91 centimetrov, na tele zapáchajúce mäsové nádory: Život Slonieho muža bol peklom, zabila ho bežná vec