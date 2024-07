Realitný expert Ján Palenčár: Na prelome rokov sa očakáva nárast cien nehnuteľností, investovať do bytu sa stále oplatí

Trh s realitami bude vždy aktuálnou témou a potreba bývania predstavuje základnú problematiku ľudského bytia. Pre mladých ľudí je však čoraz náročnejšie nájsť si vlastné bývanie, či už je to pre vysoké ceny, nájmy, alebo drahé hypotéky.

Iba prednedávnom sme vás informovali, že ceny prenájmov medziročne opäť stúpli a dosiahli historické maximá. Navyše, odkedy záujem o predaj bytov klesol, vzrastá po nich aj dopyt. Najvyššie nájomné zaplatia ľudia v bratislavskom Starom Meste, pričom však za posledný rok tu ceny stagnujú. V ostatných bratislavských mestských častiach stúpli nájmy o viac ako pätinu. Ceny prenájmov tak narástli v porovnaní s minulým rokom o desiatky percent.

O vyjadrenie sme preto požiadali Jána Palenčára, prezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií NARKS a 1. viceprezidenta Slovenského živnostenského zväzu. Ľudia ho taktiež môžu poznať z populárnej relácie Nové bývanie, kde vystupuje ako odborný arbiter a posudzuje prezentované nehnuteľnosti. V rozhovore nám priblížil vývoj realitného trhu za posledný rok a poradil, na čo by si mladí ľudia mali dávať pozor pri kúpe nehnuteľnosti, či kde je momentálne najvýhodnejšie bývanie.

Ako sa zmenil trh s nehnuteľnosťami za posledný rok?

Vývoj realitného trhu v roku 2023 bol charakteristický znížením dopytu po kúpe predovšetkým rezidenčných nehnuteľností. S týmto stavom súvisel pokles počtu zrealizovaných transakcií a zároveň pokles cien predovšetkým starších bytov, a to na úrovni 10 až 30 % oproti úrovni cien z prvého polroka 2022. Tento stav bol zapríčinený zvýšením úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch a tiež zhoršením ich dostupnosti. Situácia sa čiastočne zmenila na prelome rokov 2023 a 2024, kedy klienti do väčšej miery akceptovali vyššie úroky pri úveroch, čo sa odzrkadlilo na zvýšenom záujme o kúpu predovšetkým bytov, a na stabilizovaní cien.

Oplatí sa v súčasnosti ľuďom predávať nehnuteľnosť, alebo ak môžu, mali by podľa vás radšej počkať?

Pokiaľ majú klienti záujem predať nehnuteľnosť z dôvodu kúpy inej nehnuteľnosti, nie je na čo čakať. Rovnaké je to aj v prípade, ak má klient jasnú predstavu o spôsobe využitia, respektíve investovania získaných financií z predaja. Predať však nehnuteľnosť a následne uložiť financie do banky za minimálny úrok znamená, že z časového hľadiska prichádzam o peniaze. V takomto prípade by som klientovi poradil, aby sa obrátil na odborníkov z oblasti financií, pripadne realít.

Aké typy nehnuteľností zaznamenali v poslednom čase najväčší nárast cien? A naopak, aké prepadli, ak nejaké?

Zníženie cien zaznamenali predovšetkým staršie byty, a to vo všetkých regiónoch. V prípade novostavieb boli ceny stabilné, hoci developeri ponúkali a stále ponúkajú nefinančné benefity, ako napríklad dotované hypotéky, prípadne parkovacie miesto v cene bytu a podobne. Zvyšovanie cien nehnuteľností sa očakáva ako reakcia na znižovanie úrokov na hypotékach, čo sa môže udiať na prelome rokov 2024 a 2025.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného