Na zozname jadrových superveľmocí sa objavil aj istý „Jeff“. Kto to je, a prečo má mať, preboha, 10 atómoviek?

Po zhodení atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki, resp. ešte necelé dva mesiace predtým, testom atómovej bomby v rámci operácie Trinity, svet stúpil do jadrového sveta. Dnes existuje približne 12 500 jadrových hlavíc, pričom odpálenie len asi stovky z nich, by svet mohlo uvrhnúť do katastrofického scenára označovaného ako jadrová zima. Preto pri jednom zo zoznamov atómových zbraní prekvapí, že do 10 jadrových zbraní vlastní istý Jeff.

V súčasnosti vlastní jadrové zbrane Rusko, USA, Čína, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, India, Pakistan, Severná Kórea a uvádza sa tiež aj Izrael. Ako desiatym vlastníkom jadrových zbraní podľa staršej grafiky uverejnenej portálom CNN, ktorá čerpala dáta od Federácie amerických vedcov, má byť istý Jeff, ako píše IFL Science.

Who the fuck is Jeff? pic.twitter.com/r1WGT2dEva — No Context Brits (@NoContextBrits) March 18, 2024

Kto je Jeff?

Ľudí táto grafika mimoriadne prekvapila a oprávnene sa začali pýtať, kto vlastne ten Jeff je. Možno by niekomu napadol známy miliardár Jeff Bezos, avšak ten pravdepodobne nemá takú záľubu v jadrových zbraniach, aby ich začal zhromažďovať (a ani by nemohol).

Jeff je skratka projektu Joint Evaluated Fission and Fusion, ktorý zbiera rôzne údaje týkajúce sa jadrovej sféry. Je pravdepodobné, že umiestnenie Jeff do grafu bola len chyba v údajoch a dostal sa nakrátko do grafu ako 10. najväčší držiteľ jadrových zbraní. V skutočnosti ale táto organizácia síce zbiera údaje, avšak žiadne jadrové zbrane nevlastní.

Svet a jadrové zbrane

Prvý test atómovej bomby — test Trinity pod záštitou Roberta Oppenheimera prebehol 16. júla 1945 na púšti v Novom Mexiku. Po zhodení bômb na Hirošimu a Nagasaki a po následnom ukončení 2. svetovej vojny vo svete začali mocnosti, v prvom rade to bol Sovietsky zväz, hon za svojou jadrovou zbraňou. Tú sa mu, aj vďaka špionáži manželov Rosenbergerovcov, podarilo vyrobiť a otestovať v roku 1949.

Nasledovali potom ďalšie krajiny, ktorých výsledkom ich jadrového výskumu bol vznik jadrových zbraní.

Pomyselný veľký zlom prišiel iba 7 rokov po Hirošime, keď USA otestovali prvú vodíkovú bombu, Ivy Mike. Kým klasická atómová bomba využíva štiepne procesy uránu či plutónia na vytvorenie ničivej energie, vodíková bomba používa takúto jadrovú nálož ako „rozbušku“ na to, aby zahájila zlučovanie jadier vodíka, teda fúzny proces, čím sa vytvorí ešte väčšia a ničivejšia sila. Ivy Mike tak mala silu približne 1000-násobne väčšiu než bomba zhodená na Hirošimu či Nagasaki.

Najsilnejšou jadrovou bombou bola Cár bomba vytvorená Sovietskym zväzom. Odpálená bola v roku 1961 a zhodená na súostroví Nová zem v Severnom ľadovom oceáne. Jej sila bola podľa odhadov 50 megaton TNT, teda cca o 3000-násobne viac, než bomba zhodená na Hirošimu.