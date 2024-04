Ak máte radi hlasné autá, neveští to nič dobré: Vedci spájajú lásku k hlučným vozidlám s „temnými“ vlastnosťami

Vedci totiž prichádzajú s nelichotivými výsledkami o tom, s čím môže byť táto záľuba spojená. Informáciu priniesol portál Science Alert. Štúdia bola zverejnená vo vedeckom časopise Current Issues in Personality Psychology.

Všetci to poznáme – po ceste do obchodu či práce kráčame vedľa premávky a premýšľame o živote, keď odrazu za rohom zaznie dunivý zvuk upraveného tlmiča či silného motora, ktorý na chvíľu preruší všetky konverzácie v okruhu 50 metrov. Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí vidia autá ako dopravný prostriedok a na ulici rozoznáte ledva Fabiu vašej drahej polovičky, takýto zvuk vám môže pripadať otravný, či dokonca rušivý.

Ak ste ale v tej skupine, ktorá po večeroch sleduje edity naleštených e36, či brutálnych záberov pod kapoty áut s V8 motorom, v takomto momente by ste urobili čokoľvek pre to, aby ste mohli v hlučnom aute sedieť sami.

Psychopatia a sadizmus?

Práve to, s akými vlastnosťami sa spájajú osoby, ktoré si užívajú hlasné zvuky upraveného tlmiča, skúmala psychologička Julie Aitken Schermer z kanadskej univerzity Western Ontario. Jej výsledky ale fanúšikov hlučných áut veľmi nepotešia.

Odborníčka analyzovala vzorku viac ako 500 ľudí, pričom sa zamerala na takzvané „tmavé“ vlastnosti ľudskej osobnosti, akými sú narcizmus, psychopatia, machiavelizmus a sadizmus.

Analýza ukázala, že približne 29 percent mužov, ktorí boli v skupine tých, ktorí hlasné vozidlá preferovali, bolo spojených s významne vyšším skóre psychopatie a sadizmu.

Čo sa týka machiavelizmu a narcizmu, vyššie skóre sa objavilo, hoci nie významne. To sa však zmenilo pri otázke, či túžba vlastniť hlasné auto súvisí s tým, aby si ho ostatní všimli, kde zase dosiahol vysoké skóre práve narcizmus. Analýza sa pýtala iba na túžbu hlasné vozidlo vlastniť, nezisťovala, či nejaké respondenti naozaj vlastnili.

„Zistili sme, že to bol sadizmus a psychopatia, ktorá predpovedala, kto chce upravovať svoje tlmiče, kto sa cíti viac spojený so svojím vozidlom a myslí si, že hlasné autá sú naozaj skvelé,“ popísala psychologička výsledok. „Zdá sa, že ide o bezcitné ignorovanie pocitov iných ľudí a ich reakcií. To je tá psychopatia, ktorá sa objavuje, a tiež ich pravdepodobne teší, ak sa ľudia (hlasného zvuku) zľaknú… Je nepravdepodobné, že by tí, ktorí dosahujú vyššie skóre v psychopatii a sadizme, boli ovplyvnení skutočnosťou, že upravené tlmiče môžu byť pre okolie škodlivé.“

Medzi nedostatok štúdie patril fakt, že všetci respondenti boli z jednej skupiny (obchodné odbory na jednej univerzite). Nie je teda možné s istotou tvrdiť, že takýto výsledok by sa mohol uplatniť v rámci širšej populácie. Je však užitočným prostriedkom pre ďalšie výskumy, ktoré by sa mohli venovať napríklad spojeniu lásky k hlasnej hudbe v autách, či samotného šoférovania hlasných áut.