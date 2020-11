Bola 3000-krát silnejšia, ako hirošimská. Cár bomba je najsilnejšia atómová zbraň v histórii ľudstva

Nie je to tak dávno od momentu, kedy ľudstvo vstúpilo do éry nukleárnych zbraní. Po zhodení bômb na Hirošimu a Nagasaki nasledovali snahy vyrobiť ešte väčšie a silnejšie bomby. Pripájali sa ďalšie národy vo vývoje jadrových zbraní, pričom tieto zbrane boli, samozrejme, aj testované. A najsilnejší z týchto pokusov, ktorý získal nekompromisné prvenstvo, bol test Cár bomby.

Najsilnejšia

Rekordné prvenstvo si vyslúžila nepredstaviteľne silná vodíková bomba vyrobená v priebehu 14 týždňov Sovietskym zväzom, ktorá bola následne 30. októbra 1961 zhodená. Detonácia “Bomby Cár” alebo tiež nazývanej “Kráľ bômb” či “Veľký Ivan”, demonštrovala desivú pravdu o tom, v akom stave je jadrový arzenál krajiny, ktorá ju vyrobila. Šlo totižto o najsilnejšiu a najničivejšiu explóziu v doterajšej histórii ľudstva.

Prvá jadrová zbraň, ktorá bola použitá v útoku na mesto Hirošima – Little Boy (Malý chlapec), so svojou ničivosťou 15 kiloton TNT, získala schopnosť zničiť celé mesto. To predstavuje len zlomok z toho, čoho bol schopný Cár. V rukách ľudí sa jeho vznikom ocitla bomba o rozmeroch 8 metrov na dĺžku a priemerom 2 metre.

Hirošimská bomba krát tritisíc

Cár bomba v sebe niesla ničivosť v podobe 50 miliónov ton TNT spolu so schopnosťou odstrániť zo zemského povrchu menšiu krajinu. V porovnaní sa stala teoreticky až 3000-krát ničivejšou, ako “Malý chlapec”. A to mala mať pôvodne Cár bomba až dvojnásobne väčšiu silu. Avšak jadroví fyzici presvedčili komunistických vodcov, že výbuch by mohol poškodiť zemskú kôru.

Bomba bola odpálená v zátoke Miťjušicha, ktorá je súčasťou súostrovia Nová Zem na severe súčasného Ruska. Oslepujúca ohnivá guľa s priemerom 8 kilometrov rozpálila oblohu a vytvorila mrak v tvare hríbu, ktorý siahal až 64 kilometrov vysoko.

Vlna obehla trikrát Zem

Vzhľadom na to, že bomba bola testovaná na území, v ktorom nežili ľudia, žiaden človek nebol usmrtený, ani vážne zranený. Avšak vlna, ktorá vznikla výbuchom bomby, prešla okolo celej Zeme a to dokonca trikrát. To spôsobilo materiálne škody v mestách vzdialených až 900 kilometrov od miesta dopadu.

Test

Ako píše portál The Vintage News, niekoľko týždňov pred vyslaním Cára na miesto uskutočnenia testu, hlavní sovietski vojenskí predstavitelia vytvorili posádku, ktorá sa mala postarať o samotné uskutočnenie testu – vynesenie bomby do výšky 10,5 kilometra nad zemou pomocou lietadla a jej následné vypustenie.

Veliteľom celého tímu sa stal pilot Andrei E. Durnovstev. Vo svojich rukách mal špeciálne upravený model lietadla Tupolev Tu-95 “Medveď”, v ktorého útrobách sa ukrývala ničivá bomba. Druhým lietadlom bol menší Tupolev Tu-16, ktorého úlohou bolo sledovať a filmovať test. Obe lietadlá boli natreté špeciálnym náterom, so schopnosťou odraziť tepelné žiarenie spôsobené výbuchom, a tak ochrániť posádky oboch strojov.

Síce bola bomba vybavená padákom, ktorého cieľom bolo spomaliť rýchlosť, akou bomba padala smerom k nadmorskej výške výbuchu a poskytla tak aj viac času pilotom na únik z nebezpečnej zóny, všetci zúčastnení si boli vedomí toho, že misia môže pre nich skončiť smrťou. Fakt, že bomba daných rozmerov a ničivosti v minulosti nebola skonštruovaná, vytváral otázky, na ktoré nebol nikto schopný s určitosťou odpovedať. Jednou zo zásadných bola tá, aký účinok bude mať explózia.

V momente dosiahnutia stanovených súradníc a výšky, sovietsky generál diaľkovo zo zeme uvoľnil 25-tonovú bombu, ktorá v momente začala klesať. V tom nastali najdôležitejšie 2,5 minúty pre posádky oboch lietadiel. Ich úlohou bolo dostať sa minimálne do 50 kilometrov vzdialenej bezpečnej zóny. Väčšiu šancu na bezpečný a rýchly únik malo menšie lietadlo, ktorému sa to aj podarilo. Durnovstev s väčším lietadlo Tu-95 nedokázal dosiahnuť danú vzdialenosť dostatočne rýchlo.

Tlaková vlna bomby Cár, ktorá sa šírila rýchlejšie, ako je rýchlosť zvuku, zasiahla lietadlo a spôsobila tým jeho pád. Traja muži v momente stratili vedomie, ale major Durnovstev akoby zázrakom ostal pri vedomí. Podarilo sa mu dostať stroj pod kontrolu, zabrániť havárií a bezpečne pristáť na 500 kilometrov vzdialenej vojenskej základni. Za tento hrdinský čin bol povýšený na pozíciu podplukovníka a vyznamenaný za hrdinu Sovietskeho zväzu.

Explózia tak veľkej bomby ako bola Cár slúžila najmä ako demonštrácia moci počas studenej vojny a jasný odkaz Američanom, že so Sovietskym zväzom sa neradno zahrávať.