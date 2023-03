Na úteku bol od roku 2016: Lovci lebiek vypátrali muža, na ktorého boli vydané tri zatykače

Policajtom sa podarilo dolapiť muža, ktorý bol po vydaní troch zatykačov na úteku od roku 2016. Ukrýval sa v Bratislave, počas zásahu sa pokúsil ujsť cez okno.

Prezidiálni cieľoví pátrači zadržali hľadaného Ľudovíta Toma (42). Ten bol na úteku od roku 2016, informuje na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky. Viaceré súdy na neho vydali zatykače. Dôvodom bolo jeho dodanie do výkonu trestu odiatia slobody. Pre trestné činy zanedbania povinnej výživy, ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a drogovú trestnú činnosť.

Mal pri sebe ukradnuté doklady

Pátrači z prezídia Policajného zboru v kriminálnom prostredí zistili, že by sa hľadaný muž mohol v súčasnosti ukrývať v Bratislave. Operatívno-pátracou činnosťou sa im podarilo tiež zistiť konkrétnu adresu a byt. Informácie preverili a keď prišli do bytu, zistili, že jedna izba je zamknutá. V miestnosti zaznamenali pohyb. To sa už muž na úteku pokúšal uniknúť cez okno. Okamžite preto vyrazili dvere a muža zadržali.

Keď prehľadali jeho veci, mal pri sebe doklady totožnosti iných osôb, ktoré polícia evidovala ako odcudzené. Pravdepodobne ich používal na krytie svojej identity. Pri zadržaní nespolupracoval, preto museli policajti porovnať jeho odtlačky prstov s tými v databázach. Tie jeho identitu prezradili, išlo o muža v pátraní. V súčasnosti sa už nachádza v ústave pre výkon trestu.