Zabil a rozporcoval päť psov: Takýto trest vymeral prešovský súd 41-ročnému mužovi

Odsúdený Valentín H. údermi do hláv silnej intenzity tupým koncom sekery usmrtil piatich psov presne nezisteného veku, pričom údery do hláv spôsobili rozsiahle devastačné poranenia mozgov psov s vnútrolebečným krvácaním, ako aj početné zlomeniny kostí v oblasti hlavy.

Sudca Okresného súdu Prešov dňa 24. 02. 2023 schválil dohodu o vine a treste uzatvorenú medzi Okresnou prokuratúrou Prešov a obvineným Valentínom H. (1982) z Chminianskych Jakubovian v okrese Prešov, čím ho uznal vinným z prečinu týranie zvierat podľa §305a Trestného zákona a odsúdil ho na trest odňatia slobody na 18 mesiacov nepodmienečne, informuje polícia na Facebooku.

Utýral minimálne 5 psov

Odsúdený Valentín H. v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti údermi do hláv silnej intenzity tupým koncom sekery usmrtil piatich psov presne nezisteného veku, pričom údery do hláv spôsobili rozsiahle devastačné poranenia mozgov psov s vnútrolebečným krvácaním, ako aj početné zlomeniny kostí v oblasti hlavy. Usmrtené psy následne vykrvil, stiahol z kože, časti tiel narezal a zabalil do sáčkov.

Uvedený trestný čin sa podarilo odhaliť, zadokumentovať a vyšetriť vďaka výbornej práci enviro policajtov a policajnej hliadky, ktorá 29.8.2022 obmedzila na osobnej slobode podozrivú osobu Valentína H., ktorá v prístrešku nachádzajúcom sa v osade v časti Jarok utýrala minimálne piatich psov.