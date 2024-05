Na Slovensko mieri obrovská investícia: Najväčšia fabrika na výrobu kozmetiky sa rozrastie, toto bude vyrábať

Bola to malá slovenská firma, ktorá mala dosah len na domácom trhu. Vyrábala množstvo druhov kozmetiky, od šampónov Dixi, cez mydlá až po opaľovacie krémy Nubian, tržby však ročne dosahovali len asi päť miliónov eur.

De Miclén však neskôr prevzala talianska Safosa a jej kľúčovým partnerom sa stal nemecký Schwarzkopf & Henkel. Podľa informácií Denníka N sa v Leviciach chystá ďalšia obrovská zmena. Najnovší majitelia z britskej firmy Haleon sem plánujú presunúť výrobu zubných pást Sensodyne.

Obrovský posun

Predvlani tržby levickej firmy dosahovali 187 miliónov eur. V závode pracovalo asi 550 ľudí. Dnes to vyzerá tak, že zabehnutý biznis sa v Leviciach bude rozširovať.

Do mesta na juhu Slovenska by sa mala presunúť celá výroba zubných pást globálnej značky Sensodyne. Dôvodom je, že britský závod, ktorý v meste Maidenhad pasty vyrába, plánuje svoje brány do roku 2026 nadobro zatvoriť.

Pre Denník N slovenská dcérka firma odpovedala, že nateraz je všetko v štádiu prepočítavania. Viac informácií bude jasných o pár mesiacov.

Levický závod by sa však mal postupne stať najväčším závodom skupiny na produkciu výrobkov osobnej hygieny.